Άγρια επίθεση με ρόπαλα στον Πύργο: 36χρονη και ο πατέρας της θύματα του πρώην συντρόφου της

Μια 36χρονη γυναίκα και ο ηλικιωμένος πατέρας της έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης με ρόπαλα τα ξημερώματα του Σαββάτου, έξω από την κατοικία τους στον Πύργο Ηλείας. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, οι δράστες της βίαιης πράξης ήταν ο 26χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας και ένας φίλος του, ίδιας ηλικίας. Η πρωτοφανής υπόθεση βίας έχει κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες αναζητούν τους δύο άνδρες.

Η επίθεση έξω από την κατοικία

Η επίθεση εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Πύργου Ηλείας, όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σπίτι της 36χρονης. Οι δράστες είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, προσπαθώντας να κρύψουν την ταυτότητά τους. Κρατώντας ρόπαλα στα χέρια, ξεκίνησαν να προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα της γυναίκας.

Ο θόρυβος που προκλήθηκε από τις ζημιές στο αυτοκίνητο κινητοποίησε την 36χρονη και τον πατέρα της. Οι δύο τους βγήκαν στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας τους για να ελέγξουν τι ακριβώς συνέβαινε, χωρίς να γνωρίζουν τι τους περίμενε.

Η στιγμή της βίαιης επίθεσης

Τη στιγμή που η 36χρονη και ο πατέρας της βγήκαν έξω, δέχθηκαν σφοδρά χτυπήματα από τους δύο άνδρες. Η μανία των δραστών είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί η γυναίκα κάταγμα στο χέρι, ενώ ο ηλικιωμένος πατέρας της φέρει τραύματα στο κεφάλι. Η επίθεση ήταν βάναυση και αιφνιδιαστική, προκαλώντας σοβαρές σωματικές βλάβες στα θύματα.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη

Παρά τα χτυπήματα και τον τραυματισμό του, ο πατέρας της κοπέλας επέδειξε ψυχραιμία και κατόρθωσε να αφαιρέσει την κουκούλα από τον έναν εκ των δραστών. Με αυτή την ενέργεια, αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του 26χρονου πρώην συντρόφου της κόρης του, ο οποίος ήταν ένας από τους επιτιθέμενους. Η αποκάλυψη αυτή ήταν καθοριστική για την ταυτοποίηση του ενός εκ των δραστών.

Οι ενέργειες των αρχών

Μετά την καταγγελία και την αποκάλυψη της ταυτότητας του ενός δράστη, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι έρευνες συνεχίζονται για να οδηγηθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr