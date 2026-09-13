Ταυτοποιήθηκε ο 67χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην παραλιακή

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αναγνώριση του οδηγού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής οδού, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους. Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η αναγνώριση του οδηγού

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του ατόμου που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος. Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε ως ο οδηγός που προκάλεσε την επικίνδυνη κατάσταση στην παραλιακή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η επικίνδυνη πορεία και το βίντεο

Ο 67χρονος καταγράφηκε σε οπτικοακουστικό υλικό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η πορεία του οχήματος ήταν από τη Βούλα προς τη Γλυφάδα, με κατεύθυνση αντίθετη από τη σωστή. Το συμβάν έλαβε χώρα στις αρχές του προηγούμενου Ιουλίου, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, και απαθανατίστηκε από διερχόμενο οδηγό.

Η ανεξέλεγκτη αυτή κίνηση του αυτοκινήτου εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Το βίντεο που κατέγραψε την επικίνδυνη οδήγηση κυκλοφόρησε ταχύτατα στο διαδίκτυο, προκαλώντας την άμεση προσοχή και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Η παρέμβαση των αρχών

Η άμεση κυκλοφορία του βίντεο στο διαδίκτυο οδήγησε στην κινητοποίηση της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής. Η ομάδα αυτή ανέλαβε την υπόθεση, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του οδηγού και τη διερεύνηση του περιστατικού. Η παρέμβαση της Τροχαίας ήταν άμεση, δεδομένης της σοβαρότητας του συμβάντος.

Νομικές ενέργειες

Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 67χρονου άνδρα. Η κατηγορία αφορά επικίνδυνη οδήγηση, λόγω της πορείας του στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής οδού. Η σχετική δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν στην υπόθεση αυτή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr