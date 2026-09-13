Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό για τον βαρυποινίτη που απέδρασε κινηματογραφικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό ενός βαρυποινίτη, ο οποίος απέδρασε από το Νοσοκομείο Σερρών. Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να οργάνωσαν και να βοήθησαν στην επιχείρηση διαφυγής του κρατούμενου.

Εντατικές έρευνες σε εξέλιξη

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να εντοπίσουν τόσο τον δραπέτη όσο και τους συνεργούς του. Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους είναι σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν κινητοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα στην περιοχή των Σερρών και πέραν αυτής.

Στόχος των ερευνών είναι η άμεση σύλληψη του βαρυποινίτη, καθώς και η αποκάλυψη και προσαγωγή στη δικαιοσύνη όλων των ατόμων που συνέβαλαν στην κινηματογραφική του απόδραση από το νοσοκομείο.

Επέκταση ελέγχων στα βόρεια σύνορα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα βόρεια σύνορα της χώρας. Το ενδεχόμενο ο δραπέτης, μαζί με τους συνεργούς του, να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό εξετάζεται σοβαρά από τις διωκτικές αρχές.

Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και για τον εντοπισμό τους, πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε διερχόμενα αυτοκίνητα στο τελωνείο των Ευζώνων. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση στα σημεία εξόδου της χώρας, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής.

Διαβίβαση φωτογραφίας του δραπέτη

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ερευνών, η φωτογραφία του δραπέτη έχει ήδη διαβιβαστεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, οι αστυνομικοί που συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις εντοπισμού έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του βαρυποινίτη.

Η διάχυση των πληροφοριών και της φωτογραφίας κρίνεται ζωτικής σημασίας για την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση του ανθρωποκυνηγητού, καθώς ενισχύει την ετοιμότητα και την ικανότητα των αστυνομικών δυνάμεων να αναγνωρίσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη και τους συνεργούς του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr