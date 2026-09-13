Γιατί ορισμένες χώρες οδηγούν στα αριστερά: Ιστορικές αφορμές και παραδοξότητες

Η οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου δεν αποτελεί απλώς μια βρετανική κληρονομιά, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παράδοξων ιστορικών συμπτώσεων που διαμόρφωσαν την κυκλοφοριακή κουλτούρα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Περίπου 76 χώρες και ανεξάρτητες περιοχές σε όλο τον πλανήτη ακολουθούν αυτή την πρακτική, με τις αιτίες να είναι συχνά βαθιά ριζωμένες στο παρελθόν τους.

Η βρετανική κληρονομιά και οι ρωμαϊκές ρίζες

Η παράδοση της οδήγησης στα αριστερά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που φτάνουν έως τη ρωμαϊκή εποχή. Εκείνη την περίοδο, οι αναβάτες, οι οποίοι ήταν κυρίως δεξιόχειρες, κρατούσαν τα ηνία με το αριστερό τους χέρι. Αυτό τους επέτρεπε να διατηρούν το δεξί τους χέρι ελεύθερο για άμυνα ή μάχη, μια πρακτική που θεωρούνταν απαραίτητη για την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, στους αμαξάδες της εποχής, η χρήση του μαστιγίου με το δεξί χέρι μπορούσε να τραυματίσει τους πεζούς αν κινούνταν στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Η κίνηση στην αριστερή πλευρά μείωνε αυτόν τον κίνδυνο. Παρότι ο Ναπολέων επέβαλε αργότερα την οδήγηση στα δεξιά στις κατακτημένες επικράτειες της ηπειρωτικής Ευρώπης, η Βρετανία δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το μέτρο. Αντιθέτως, θεσμοθέτησε επίσημα την αριστερή κυκλοφορία το 1835, διατηρώντας την ιστορική της παράδοση.

Η εξαίρεση της Μοζαμβίκης

Κατά τη δεκαετία του 1920, η Πορτογαλία επέβαλε την οδήγηση στη δεξιά πλευρά του δρόμου τόσο στο δικό της έδαφος όσο και στις αποικίες της. Ωστόσο, η Μοζαμβίκη αποτέλεσε μια μοναδική εξαίρεση σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Η χώρα κατάφερε να διατηρήσει την αριστερή κυκλοφορία, καθώς συνορεύει αποκλειστικά με χώρες όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν ήδη στα αριστερά.

Αυτό το παράδοξο διατηρείται μέχρι σήμερα στη Μοζαμβίκη. Μάλιστα, πρόσφατα απαγορεύτηκε η εισαγωγή οχημάτων που έχουν το τιμόνι τοποθετημένο στα αριστερά, ενισχύοντας περαιτέρω την προσήλωση της χώρας στην αριστερή κυκλοφορία, παρά την αρχική πρόθεση της αποικιακής δύναμης.

Η ολλανδική επιρροή στην Ινδονησία

Ο λόγος για τον οποίο η Ινδονησία κυκλοφορεί στην αριστερή πλευρά του δρόμου συνδέεται άμεσα με το αποικιακό της παρελθόν. Η χώρα υπήρξε κτήση των Κάτω Χωρών, και κατά τον 17ο αιώνα, η οδήγηση στα αριστερά αποτελούσε τη συνήθη τακτική στην Ολλανδία.

Παρόλο που οι ίδιοι οι Ολλανδοί άλλαξαν αργότερα το σύστημά τους, υιοθετώντας τη δεξιά πλευρά κυκλοφορίας, η Ινδονησία διατήρησε την παλιά ολλανδική συνήθεια. Αυτή η πρακτική παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα της διαρκούς επίδρασης της αποικιακής ιστορίας στις σύγχρονες συνήθειες μιας χώρας.

Οι ιαπωνικοί σιδηρόδρομοι και η αριστερή κυκλοφορία

Η Ιαπωνία δεν υπήρξε ποτέ βρετανική αποικία, ωστόσο η επιλογή της να οδηγεί στα αριστερά οφείλεται σε μια διαφορετική, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα, ιστορική αφορμή: τους σιδηροδρόμους. Στη δεκαετία του 1870, το ιαπωνικό κράτος ανέθεσε σε Βρετανούς μηχανικούς τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου σιδηροδρομικού της δικτύου.

Το έργο υλοποιήθηκε με βάση τα βρετανικά πρότυπα, όπου τα τρένα κινούνταν στην αριστερή τροχιά. Ως αποτέλεσμα, η συνήθεια αυτή πέρασε σταδιακά και σε όλα τα υπόλοιπα οδικά μέσα μεταφοράς της χώρας. Έτσι, μια απόφαση που αφορούσε την υποδομή των σιδηροδρόμων διαμόρφωσε τελικά τον τρόπο οδήγησης σε ολόκληρη την Ιαπωνία, δείχνοντας πώς τεχνικές επιλογές μπορούν να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στις καθημερινές πρακτικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta