Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Αίγινας, όπου μια γυναίκα κατέρρευσε και τελικά πέθανε. Οι παρευρισκόμενοι έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ για περίπου 55 λεπτά, ενώ περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου. Η καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Οι δραματικές στιγμές στην παραλία Κλήμα

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, όταν η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Ήταν περίπου 13:00 το μεσημέρι όταν οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Για σχεδόν μία ώρα, επί 50 με 55 λεπτά, πολίτες και δύο γιατροί που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο, δεν σταμάτησαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή.

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες των παρευρισκομένων, η γυναίκα τελικά κατέληξε στην παραλία, προτού λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια από το ασθενοφόρο. Η αγωνία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί ήταν μεγάλη, καθώς οι κλήσεις για βοήθεια γίνονταν επανειλημμένα προς τις αρμόδιες αρχές.

Καταγγελίες για την καθυστέρηση του ασθενοφόρου

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μίλησε σε εκπομπή, στις 13:00 το μεσημέρι τηλεφώνησε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και ότι «θα δούνε τι θα κάνουν». Ο ίδιος μάρτυρας τηλεφώνησε ξανά, ενώ μία φίλη του που κάλεσε επίσης στο Κέντρο Υγείας, έλαβε την απάντηση «τα παράπονά σας στο υπουργείο».

Το ασθενοφόρο έφτασε τελικά στην παραλία περίπου στις 13:50 με 13:55, δηλαδή μετά από 50 με 55 λεπτά από την αρχική κλήση. Η διαδρομή από το Κέντρο Υγείας μέχρι την παραλία υπολογίζεται στα 27 λεπτά, γεγονός που καθιστά την καθυστέρηση ακόμη πιο σημαντική. Από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση αναφέρει ότι ο λόγος της καθυστέρησης δεν ήταν η έλλειψη οδηγού, αλλά η απουσία δεύτερου γιατρού στο Κέντρο Υγείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποχωρήσει ο ένας εκ των δύο γιατρών για να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.

Η κινητοποίηση Λιμενικού και Αστυνομίας

Εκτός από το Κέντρο Υγείας, οι πολίτες κάλεσαν και άλλες αρχές για βοήθεια. Ο αυτόπτης μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία του απάντησε ότι θα στείλει περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή. Ωστόσο, του επισημάνθηκε ότι ο απινιδωτής είχε κλαπεί και δεν υπήρχε διαθέσιμος στο χωριό. Παράλληλα, έγινε κλήση και στο Λιμενικό, το οποίο ανταποκρίθηκε στέλνοντας άνθρωπο στο σημείο. Το Λιμενικό έφτασε περίπου πέντε λεπτά πριν από το ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από έναν γιατρό.

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί απινιδωτής, από ένα ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή, εστάλη ένας απινιδωτής, καθώς οι επιβαίνοντες είχαν αντιληφθεί το περιστατικό. Η συντονισμένη, αλλά καθυστερημένη, άφιξη των αρχών, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε τέτοια περιστατικά.

Ελλείψεις σε οργανωμένη παραλία

Ο αυτόπτης μάρτυρας τόνισε ότι η παραλία Κλήμα είναι μια οργανωμένη παραλία, ωστόσο δεν διέθετε ούτε ναυαγοσώστη ούτε απινιδωτή. Αυτή η έλλειψη βασικών μέσων διάσωσης σε ένα πολυσύχναστο σημείο προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Ο γιατρός που έφτασε με το Λιμενικό, καθώς και ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας, όταν επικοινώνησε με τον μάρτυρα, πρότειναν να μεταφερθεί η γυναίκα στο Κέντρο Υγείας με ιδιωτικά μέσα, με έναν πολίτη να την μεταφέρει με αγροτικό όχημα.

Η τραγική κατάληξη της γυναίκας αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της άμεσης πρόσβασης σε ιατρική βοήθεια και τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, ειδικά σε τουριστικές περιοχές κατά τους θερινούς μήνες. Οι πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας την έλλειψη ως «ντροπή».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader