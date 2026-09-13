Η φωτογραφία από την «κλινική» και οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι αρχές εστιάζουν την προσοχή τους σε μια φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα, αναζητώντας στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου. Η φωτογραφία αυτή θεωρείται κλειδί για την ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς. Παράλληλα, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν την απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο και τα ερωτήματα

Στη φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό της γιατρού Ιωάννας Γάκα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται να βρίσκεται σε λειτουργία, ενώ ο τραγουδιστής είναι σκεπασμένος με κουβέρτα και έχει κλειστά τα μάτια. Στα χέρια του διακρίνονται δύο φλεβοκαθετήρες.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε αυτή η εικόνα και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Η ακριβής ώρα και ημερομηνία της λήψης θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας.

Τεχνική ανάλυση και ζωτικές λειτουργίες

Εκτός από την ώρα και την ημερομηνία, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην τεχνική ανάλυση της εικόνας. Στόχος είναι να εντοπιστούν στοιχεία από τις οθόνες των ιατρικών μηχανημάτων που απεικονίζονται στη φωτογραφία.

Μέσω αυτής της ανάλυσης, οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη τη δεδομένη στιγμή. Η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί, εφόσον προκύψουν ασφαλή τεχνικά στοιχεία, να συμβάλει στην ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών και να ρίξει φως στο τι συνέβαινε στην κλινική πριν από την ανακοπή.

Το τηλεφωνικό απόρρητο στο μικροσκόπιο

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει να διαπιστωθεί αν η φωτογραφία είχε σταλεί σε άλλο πρόσωπο ή όχι.

Επιπλέον, οι αρχές θα ελέγξουν αν η εν λόγω φωτογραφία είχε μεταφερθεί σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Η εξέταση των τηλεφωνικών δεδομένων αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για την πορεία της εικόνας και πιθανές εμπλοκές τρίτων.

Νέες καταγγελίες για τη λειτουργία της «κλινικής»

Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία της «κλινικής» στο Κολωνάκι έρχονται στο φως. Αυτές οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούν διάφορες πτυχές της λειτουργίας του ιατρείου και αναμένεται να εξεταστούν από τις αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Η περίπτωση της λανθασμένης διάγνωσης

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Ένας άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η γιατρός είχε δηλώσει στη σύζυγό του ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, δεν ίσχυε. «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άνδρας.

Θεραπεία βλαστοκυττάρων και άλλες μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, μία ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, παρείχε τη δική της μαρτυρία. Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell» (βλαστοκυττάρων) στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Η ίδια ασθενής δήλωσε επίσης ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς της είχαν υποβληθεί στην ίδια θεραπεία. Οι μαρτυρίες αυτές προστίθενται στο σύνολο των πληροφοριών που συλλέγουν οι αρχές για τη δραστηριότητα της «κλινικής».

Με πληροφορίες από: Topontiki