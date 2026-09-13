Τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική

Σε τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφορώντας περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των εντατικών ελέγχων που διενεργούν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Περιστατικά και συλλήψεις στις Κυκλάδες και τη Θεσσαλία

Στην Πάρο, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κυκλάδων προχώρησαν χθες, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη σύλληψη ενός άνδρα. Η σύλληψη έγινε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα», στην περιοχή Στρούμπουλας, στις Λεύκες Πάρου. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση, καίγοντας περίπου 12 στρέμματα με ξηρά χόρτα και φρύγανα.

Στην Οιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων, συνελήφθη χθες, 12 Σεπτεμβρίου 2026, μία 69χρονη γυναίκα από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων. Η σύλληψη αφορούσε την καύση σωρού υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου. Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, υπογραμμίζοντας την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Εμπρησμοί από θερμές εργασίες σε Δωδεκάνησα και Χαλκιδική

Στη Ρόδο, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα. Η πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη προκλήθηκε το Σάββατο στις 10:25, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση τροχού. Σε βάρος του 53χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ακόμη, στη Χαλκιδική, συνελήφθη σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, ένας 60χρονος άνδρας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί την προηγούμενη ημέρα, χθες, περίπου στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης που ανήκει στον συλληφθέντα, αναδεικνύοντας την ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Ο απολογισμός των ελέγχων του Πυροσβεστικού Σώματος

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει επιβάλει συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό ύψος αυτών των προστίμων ανέρχεται σε 1.355.814,52 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την έκταση των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, οι 315, που αντιστοιχούν στο 89,49% του συνόλου, αφορούν περιστατικά που προκλήθηκαν από αμέλεια. Αντίθετα, οι 37 συλλήψεις, δηλαδή το 10,51%, αφορούν υποθέσεις εμπρησμών από πρόθεση, αναδεικνύοντας τη διάκριση μεταξύ των αιτιών πρόκλησης πυρκαγιών.

Συνεχής ετοιμότητα και προειδοποιήσεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διενεργούν εντατικούς ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή των εμπρησμών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει με έμφαση ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται η βασική σημασία της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ως βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos