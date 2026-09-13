F1, Ισπανία: Οι πιθανές στρατηγικές για το γκραν πρι στη Μαδρίτη

Ο 14ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ισπανίας. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών έχουν ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα για όσα αναμένεται να συμβούν στον αγώνα των 57 γύρων στη νέα πίστα του Madring. Η επιλογή των ελαστικών και η χρονική στιγμή των αλλαγών τους θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, κυρίως λόγω της δυσκολίας των προσπερασμάτων και της μεγάλης απώλειας χρόνου που παρατηρείται στο pit lane.

Η εκκίνηση και οι πρώτες θέσεις

Ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Κίμι Αντονέλι. Αμέσως μετά, στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, βρίσκονται οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό αρχικό τετράδα.

Τις επόμενες θέσεις στην εκκίνηση καταλαμβάνουν οι Σαρλ Λεκλέρ, Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι. Η σειρά αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη τη στρατηγική που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα, καθώς η δυσκολία των προσπερασμάτων στη συγκεκριμένη πίστα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Οι επιλογές ελαστικών της Pirelli

Για το Grand Prix της Μαδρίτης, η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τρεις διαφορετικές γόμες ελαστικών. Συγκεκριμένα, η C2 έχει οριστεί ως η σκληρή γόμα, η C3 ως η μεσαία και η C4 ως η μαλακή. Κάθε γόμα προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης και αντοχής, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατηγική των ομάδων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σκληρή γόμα αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σημερινό αγώνα. Η αντοχή της και η ικανότητά της να διατηρεί την απόδοσή της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος.

Οι στρατηγικές των οδηγών της πρώτης σειράς

Οι δύο οδηγοί που ξεκινούν από την πρώτη σειρά, ο Λάντο Νόρις και ο Κίμι Αντονέλι, έχουν παρόμοιες επιλογές όσον αφορά τα διαθέσιμα σετ ελαστικών τους. Και οι δύο διαθέτουν από ένα καινούργιο σετ μεσαίας γόμας και δύο καινούργια σετ σκληρής γόμας. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν έχει στη διάθεσή του ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας.

Αυτή η κατανομή τους επιτρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικά πλάνα: είτε μια στρατηγική μίας αλλαγής, είτε ένα πιο επιθετικό πλάνο που περιλαμβάνει δύο pit stop. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες του αγώνα και τη φθορά των ελαστικών.

Οι επιλογές των Μαξ Φερστάπεν, Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει στη διάθεσή του δύο καινούργια σετ σκληρής γόμας, παρόμοια με τους οδηγούς της πρώτης σειράς. Ωστόσο, το σετ μεσαίας γόμας που διαθέτει είναι ήδη χρησιμοποιημένο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αρχικές του επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, οι Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι έχουν παρόμοιες επιλογές με τους Νόρις και Αντονέλι. Διαθέτουν ένα φρέσκο σετ μεσαίας γόμας και δύο σετ σκληρής γόμας, κάτι που τους δίνει ευελιξία στην εφαρμογή της στρατηγικής της μίας αλλαγής.

Οι εναλλακτικές των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ

Περισσότερες εναλλακτικές για την εκκίνηση του αγώνα έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Και οι δύο οδηγοί διαθέτουν από ένα καινούργιο σετ μαλακής γόμας και δύο σετ σκληρής γόμας. Το μοναδικό σετ μεσαίας γόμας που έχουν κρατήσει είναι χρησιμοποιημένο.

Αυτή η διάταξη τους επιτρέπει να εκκινήσουν με τη μαλακή γόμα, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την επιπλέον πρόσφυση που προσφέρει αυτή η επιλογή. Στόχος τους είναι να επιτεθούν στους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά τους στις πρώτες φάσεις του αγώνα, προσπαθώντας να κερδίσουν θέσεις.

Οι προτάσεις στρατηγικής της Pirelli

Η Pirelli προτείνει ως ταχύτερη στρατηγική για το Grand Prix Ισπανίας ένα pit stop. Αυτή η στρατηγική προβλέπει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα και τη μοναδική αλλαγή σε σκληρή γόμα να τοποθετείται μεταξύ των γύρων 18 και 24. Πρόκειται για μια φυσική επιλογή για τους Νόρις και Αντονέλι, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη μεσαία γόμα στην αρχή και να ολοκληρώσουν τον αγώνα με τη σκληρή. Το ίδιο πλάνο είναι εφικτό και για τους Φερστάπεν, Ράσελ και Πιάστρι.

Ως δεύτερη επιλογή, η Pirelli αναφέρει τη στρατηγική των δύο pit stop, με τη σειρά των ελαστικών να είναι μεσαία-σκληρή-σκληρή. Η πρώτη αλλαγή προτείνεται μεταξύ των γύρων 10 και 16, ενώ η δεύτερη μεταξύ των γύρων 31 και 37. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Pirelli, αυτή η στρατηγική βρίσκεται πολύ κοντά σε απόδοση με εκείνη της μίας αλλαγής και μπορεί να αποδειχθεί ανταγωνιστική, ειδικά εάν η φθορά των ελαστικών παραμείνει σε συγκεκριμένα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta