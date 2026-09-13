Σύλληψη 60χρονου στη Χαλκιδική για τη φωτιά στη Σκάλα

Ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, περίπου στις 12:21 το μεσημέρι, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης ιδιοκτησίας του συλληφθέντος.

Η σύλληψη του 60χρονου και η τοποθεσία της πυρκαγιάς

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κέντρου Αεροπορικών Εγκλημάτων και Εμπρησμών (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκιδικής προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα. Η διαδικασία της σύλληψης έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται στην πρόκληση πυρκαγιάς. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες, δηλαδή την προηγούμενη ημέρα, γύρω στις 12:21 το μεσημέρι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό της πυρκαγιάς έλαβε χώρα στην περιοχή Σκάλα, η οποία αποτελεί μέρος της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του φερόμενου ως υπαίτιου, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

Οι συνθήκες πρόκλησης της φωτιάς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών. Πρόκειται για θερμές εργασίες, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση τροχού, ενός εργαλείου που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι εργασίες διεξάγονταν σε έναν οικοπεδικό χώρο.

Ο εν λόγω οικοπεδικός χώρος, όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες που οδήγησαν στην πυρκαγιά, αποτελεί επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή είναι ιδιοκτησίας του 60χρονου άνδρα που συνελήφθη σήμερα. Η σύνδεση της πυρκαγιάς με τις εργασίες αυτές και την ιδιοκτησία του συλληφθέντος αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Συνολικά στοιχεία για πυρκαγιές και συλλήψεις το 2026

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την επιβολή κυρώσεων για το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα σε διάφορες περιπτώσεις παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Το συνολικό χρηματικό ύψος αυτών των προστίμων ανέρχεται σε 1.355.814,52 ευρώ.

Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές τις συλλήψεις, οι 315, που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 89,49%, αφορούν περιστατικά που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 37 συλλήψεις, δηλαδή το 10,51% του συνόλου, σχετίζονται με πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πρόθεση.

Η προειδοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρασφάλεια

Με αφορμή τα συνεχιζόμενα περιστατικά πυρκαγιών, το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει εκ νέου έκκληση και υπενθύμιση προς τους πολίτες για την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας. Το Σώμα επισημαίνει με έμφαση ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι «η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της προσοχής και της πρόληψης για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki