Καθηγητής δασολογίας καταρρίπτει τον μύθο του «κακού πεύκου» μετά τις φετινές πυρκαγιές

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, που οδεύει προς το τέλος της, άφησε πίσω της έναν απολογισμό ιδιαίτερα καταθλιπτικό, με τις μεγάλες πυρκαγιές να πλήττουν βαριά περιοχές όπως η Στερεά, η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζωπυρώθηκε η συζήτηση για τα είδη δέντρων και την ανθεκτικότητά τους στη φωτιά, με επίκεντρο τον λεγόμενο «μύθο του κακού πεύκου». Ένας καθηγητής δασολογίας τοποθετήθηκε επί του θέματος, διαλύοντας τις επικρατούσες αντιλήψεις και προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο μύθος των «εμπρηστικών» πεύκων και η αναδάσωση

Ένας επίμονος μύθος που κυκλοφορεί θέλει τα πεύκα να είναι «εμπρηστικά» δέντρα, υπονοώντας ότι αυτά ευθύνονται για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Αυτή η αντίληψη οδηγεί συχνά σε προτάσεις για αναδάσωση με άλλα είδη, όπως οι «βραδυφλεγείς» βελανιδιές, με την ελπίδα ότι έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών.

Ωστόσο, ένας καθηγητής δασολογίας εξανέμισε αυτή την πεισματάρικη αντίληψη. Η άποψη ότι η λύση στις πυρκαγιές βρίσκεται στην απλή αντικατάσταση του πεύκου με άλλα είδη δέντρων, όπως η βελανιδιά, δεν είναι ορθή, σύμφωνα με τον ειδικό. Η συζήτηση για το «κακό πεύκο» και την αναγκαιότητα αναδάσωσης με «βραδυφλεγείς» βελανιδιές φαίνεται να αποτελεί μια απλοϊκή προσέγγιση σε ένα σύνθετο πρόβλημα.

Ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Η αντιπυρική περίοδος του 2026 χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα δύσκολη και ο απολογισμός της κρίνεται καταθλιπτικός. Οι φλόγες έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα διάφορες περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές και ένα βαρύ τίμημα.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και της Πελοποννήσου δέχθηκαν τα πιο ισχυρά πλήγματα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Η έκταση των χαμένων στρεμμάτων ήταν σημαντική, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον και τους δασικούς οικοτόπους.

Το ανθρώπινο κόστος των πυρκαγιών

Πέρα από την απώλεια δασικών εκτάσεων, ο πιο δυσχώνευτος αριθμός που προέκυψε από τις φετινές πυρκαγιές είναι αυτός των ανθρώπινων απωλειών. Συνολικά, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις μεγάλες πυρκαγιές, ένα γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένα θλίψη και προβληματισμό.

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών αποτελεί το βαρύτερο τίμημα σε κάθε καταστροφή, επισκιάζοντας ακόμη και την καταστροφή του φυσικού πλούτου. Η κοινωνία θρηνεί τόσο για τους ανθρώπους που χάθηκαν όσο και για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη διπλή αυτή τραγωδία.

Η «γλυκόπικρη» πραγματικότητα για τους πληγέντες

Για πολλούς κατοίκους που είδαν τις φλόγες να περνούν δίπλα από τις περιουσίες τους, η κατάσταση που βιώνουν είναι μια «γλυκόπικρη» πραγματικότητα. Παρόλο που κατάφεραν να κρατήσουν τα σπίτια τους και να σώσουν τις περιουσίες τους από την καταστροφή, το τοπίο γύρω τους έχει αλλάξει δραματικά.

Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται πλέον να ζουν μέσα σε ένα «καρβουνιασμένο, κακόμοιρο τοπίο». Η εικόνα της καμένης γης, των κατεστραμμένων δέντρων και της χαμένης βλάστησης δημιουργεί ένα περιβάλλον θλίψης και απογοήτευσης, παρά τη σωτηρία των υλικών αγαθών.

«Αν δεν θέλεις φωτιές, βάλε τσιμέντο»

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόληψη των πυρκαγιών, ο καθηγητής δασολογίας χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση για να τονίσει την πολυπλοκότητα του ζητήματος: «Αν δεν θέλεις φωτιές, βάλε τσιμέντο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει ότι η πλήρης εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιών θα απαιτούσε εξαιρετικά δραστικά μέτρα, πέρα από την απλή αλλαγή της χλωρίδας.

Η φράση αυτή λειτουργεί ως μια ρητορική απάντηση σε όσους αναζητούν εύκολες λύσεις σε ένα πρόβλημα που απαιτεί ολοκληρωμένη διαχείριση και στρατηγική. Ο καθηγητής δασολογίας, με αυτή τη δήλωση, ουσιαστικά αποδομεί την ιδέα ότι η αλλαγή των ειδών δέντρων από μόνη της μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta