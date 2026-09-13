Αποκαλύψεις για «χρυσές» δουλειές στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις δραστηριότητες του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, υπομένοντας ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Οι αποκαλύψεις κάνουν λόγο για υπερκερδοφόρες «μπίζνες» που φέρονται να είχαν στήσει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα στον συγκεκριμένο χώρο.

Το ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη το μοιραίο περιστατικό, φαίνεται να πραγματοποιούσε «χρυσές» δουλειές. Τα δεδομένα που προκύπτουν από το «καταγραφικό» του μηχανήματος «Inuspheresis» υποδεικνύουν έναν υψηλό όγκο θεραπειών.

Οι «χρυσές» δουλειές και ο μεγάλος αριθμός θεραπειών

Από τις 28 Αυγούστου 2026 έως την ημέρα της επίσκεψης του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα διάστημα μόλις 12 ημερών, το ιατρείο είχε διεκπεραιώσει έναν σημαντικό αριθμό συνεδριών.

Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι το ιατρείο δεν διέθετε απλώς ένα πλούσιο πελατολόγιο, αλλά και ότι πραγματοποιούσε υψηλούς τζίρους. Η συχνότητα των θεραπειών υποδηλώνει μια εντατική λειτουργία, η οποία εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ακαθόριστες ώρες θεραπείας και νυχτερινά ραντεβού

Το ιστορικό του μηχανήματος δείχνει ότι η κάθε θεραπεία διαρκούσε κατά μέσο όρο πάνω από δύο ώρες. Οι ώρες στις οποίες προγραμμάτιζαν τις θεραπείες ήταν ακαθόριστες, καλύπτοντας όλο το εικοσιτετράωρο: πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, ακόμα και βράδυ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση, μία πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένα, πελάτης του ιατρείου ξεκίνησε θεραπεία στις 23:33 το βράδυ της 28ης Αυγούστου, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Ερωτήματα για αποδείξεις και τζίρους

Ο υψηλός αριθμός θεραπειών και οι αντίστοιχοι τζίροι που εκτιμάται ότι πραγματοποιούνταν, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Αναζητείται το εάν κόβονταν αποδείξεις για όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρείχε το ιατρείο.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα του τι αναγραφόταν σε αυτές τις αποδείξεις, στην περίπτωση που εκδίδονταν. Δηλαδή, εάν αναφερόταν ρητά η πλασμαφαίρεση ή αν δηλωνόταν κάποια άλλη θεραπεία, καθώς και πού κατέληγαν τα χρήματα από αυτές τις συναλλαγές.

Η κρίσιμη ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη

Ένα κρίσιμο στοιχείο για τις αρχές, το οποίο προκύπτει από το ιστορικό του μηχανήματος, αφορά στην ώρα που σταμάτησε η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Το μηχάνημα διέκοψε τη λειτουργία του στις 14:56.

Αυτό το δεδομένο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να υπέστη την ανακοπή καρδιάς τη συγκεκριμένη στιγμή ή λίγα λεπτά νωρίτερα. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκδοχή, τότε θα επαληθευτεί η δήλωση του πρώην δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής ήταν νεκρός για πάνω από μία ώρα μέσα στο ιατρείο. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23.

Η «μυστικότητα» του ιατρείου

Στο πλαίσιο της «μυστικότητας» που διαφημιζόταν για τις υπηρεσίες του ιατρείου, σημειώνεται ότι στον χώρο δεν υπήρχαν κάμερες. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην έρευνα των αρχών σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis