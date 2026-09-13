Το σχολείο δίπλα στο σπίτι, αλλά το παιδί στέλνεται αλλού: Όταν η εκπαίδευση γίνεται λογιστική άσκηση

Μια οικογένεια στη Λάρισα βιώνει αυτές τις ημέρες μια παράλογη κατάσταση, καθώς το παιδί τους δεν μπορεί να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στο σπίτι τους. Παρόλο που η αυλή του σχολείου είναι ορατή από το σπίτι τους κάθε πρωί, η οικογένεια πληροφορήθηκε ότι η εγγραφή του μαθητή δεν είναι δυνατή. Ο λόγος που δίνεται είναι ότι η προσθήκη του παιδιού θα αύξανε τον αριθμό των μαθητών σε ένα τμήμα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στο «σπάσιμο» του υπάρχοντος τμήματος και τη δημιουργία ενός δεύτερου.

Η περίπτωση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Η υπόθεση αφορά το 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία των Ηπειρώτικων. Σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων Νομού Λάρισας, Δημήτρη Παπαποστόλου, η οικογένεια κατοικεί στην οδό Φασούλα 20, ενώ το σχολείο βρίσκεται στην οδό Φασούλα 18, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο, η εγγραφή του παιδιού στο συγκεκριμένο σχολείο δεν γίνεται δεκτή.

Το πρόβλημα προκύπτει επειδή το τμήμα στο οποίο θα εντασσόταν ο μαθητής αριθμεί ήδη 25 μαθητές. Η προσθήκη ενός ακόμη παιδιού θα οδηγούσε τον αριθμό σε 26, γεγονός που, κατά την καταγγελία, θα μπορούσε να επιφέρει τη δημιουργία δεύτερου τμήματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ο μαθητής κατευθύνεται σε σχολείο της Νεάπολης, μιας διαφορετικής συνοικίας της πόλης.

Όταν η εκπαίδευση γίνεται λογιστική άσκηση

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, τις συνέπειες όταν η εκπαιδευτική διοίκηση αντιμετωπίζει τα σχολεία περισσότερο ως πίνακες αριθμών και λιγότερο ως κοινότητες παιδιών. Η λογική πίσω από την απόφαση, όπως φαίνεται στα υπηρεσιακά έγγραφα, είναι απλή: η παρουσία ενός επιπλέον μαθητή μπορεί να αλλάξει τα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος, δημιουργώντας την ανάγκη για μια δεύτερη τάξη. Αυτό συνεπάγεται περισσότερες διδακτικές ώρες και ενδεχομένως την ανάγκη για πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ωστόσο, αυτή η διοικητική αριθμητική έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με την παιδαγωγική, αλλά και με την κοινή λογική. Ο λεγόμενος «26ος μαθητής» δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε ένα αρχείο Excel της διοίκησης. Είναι ένα παιδί με συγκεκριμένο σπίτι, οικογένεια, καθημερινό πρόγραμμα, φίλους και δεσμούς με τη γειτονιά του. Η απόφαση να φοιτήσει σε άλλο σχολείο έχει πραγματικές συνέπειες για την καθημερινότητά του και τη ζωή του.

Οι συνέπειες για την καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας

Η αναγκαστική μετακίνηση του παιδιού σε σχολείο άλλης συνοικίας σημαίνει, για παράδειγμα, καθημερινή μετακίνηση με αυτοκίνητο, αντί για λίγα λεπτά περπάτημα που θα απαιτούσε το σχολείο της γειτονιάς. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για συνοδεία από γονέα, κάτι που επηρεάζει το ωράριο και το καθημερινό πρόγραμμα ολόκληρης της οικογένειας. Επιπλέον, η απόφαση αυτή απομακρύνει το παιδί από τους συνομηλίκους του στη γειτονιά του, διαταράσσοντας τους κοινωνικούς του δεσμούς.

Όλες αυτές οι επιπτώσεις προκύπτουν όχι επειδή το κοντινό σχολείο δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλο, αλλά επειδή υπάρχει και η διοίκηση επιθυμεί να αποφύγει το άνοιγμα ενός ακόμη τμήματος. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών, πέρα από την ψυχρή αριθμητική των τμημάτων.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr