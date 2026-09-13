Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Turkish Airlines λόγω καταιγίδας

Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα. Το αεροσκάφος βρέθηκε εν μέσω σφοδρής καταιγίδας, προκαλώντας πανικό και αγωνία σε όσους επέβαιναν σε αυτό. Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου της πτήσης.

Η αγωνία στην καμπίνα του αεροσκάφους

Μόλις το αεροπλάνο εισήλθε στην καταιγίδα, ξεκίνησαν έντονες αναταράξεις, οι οποίες προκάλεσαν άμεσο πανικό μεταξύ των επιβατών. Στην καμπίνα επικράτησε χάος, με το αεροσκάφος να τραντάζεται έντονα και τους επιβάτες να εκφράζουν τον φόβο τους με ουρλιαχτά.

Αρκετοί από τους κατατρομοκρατημένους επιβάτες ακούγονταν να φωνάζουν «θα πεθάνουμε!», ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος των κινητήρων του αεροσκάφους προσέθετε στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Το πλήρωμα και οι επιβάτες βίωσαν στιγμές μεγάλης αγωνίας καθώς το αεροσκάφος πάλευε να εξέλθει από την κακοκαιρία.

Οι συνθήκες και η πορεία προς την Τύνιδα

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά το τελευταίο στάδιο της πτήσης, όταν το αεροπλάνο πλησίαζε τον προορισμό του, το αεροδρόμιο της Τύνιδας. Εκεί, οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί σημαντικά, με μια σφοδρή καταιγίδα να πλήττει την περιοχή.

Η πτήση, που είχε ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν για την προσγείωση, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτητική για το πλήρωμα.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες προσγείωσης

Ο πιλότος του αεροσκάφους επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Τύνιδας. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυρές αναταράξεις τον ανάγκασαν να διακόψει κάθε προσπάθεια.

Μετά από κάθε αποτυχημένη προσπάθεια, ο πιλότος αναγκάστηκε να πάρει ξανά ύψος, μια διαδικασία που επαναλήφθηκε τρεις φορές. Αυτές οι συνεχείς μανούβρες, σε συνδυασμό με την ένταση της καταιγίδας, προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτερη αγωνία και φόβο στους επιβάτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Η αλλαγή πορείας και η τελική άφιξη

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία ασφαλούς προσγείωσης στην Τύνιδα, ελήφθη η απόφαση για αλλαγή πορείας. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, όπου και πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση.

Μετά την προσγείωση στο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο αργότερα για να ολοκληρώσει τελικά το ταξίδι του. Έφτασε με ασφάλεια στον αρχικό του προορισμό, την Τύνιδα, μετά από μια πτήση που χαρακτηρίστηκε από δραματικές στιγμές για όλους τους επιβαίνοντες.

Η καταγραφή και οι συνέπειες του περιστατικού

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτες, τα οποία στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τις στιγμές πανικού και τις έντονες αναταράξεις εντός της καμπίνας. Αυτά τα βίντεο αποτύπωσαν την αγωνία και τον φόβο που επικρατούσε.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, παρά τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες και το πλήρωμα, το περιστατικό δεν είχε σοβαρές συνέπειες. Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους, φτάνοντας στον προορισμό τους με ασφάλεια, έστω και με καθυστέρηση και μια αναγκαστική στάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki