Ο Χάτζινς ξεχωρίζει στην αήττητη πορεία του ΠΑΟΚ στα φιλικά

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, καταγράφοντας έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις από την αρχή, με την ποιότητα του «Δικέφαλου του Βορρά» να είναι εμφανής στο παρκέ. Ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν για τη σταθερή του απόδοση είναι ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος διατηρεί μια πολύ καλή παρουσία.

Η αήττητη πορεία του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία

Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να σημειώσει το απόλυτο στα φιλικά του παιχνίδια, μετρώντας 6 νίκες σε 6 αγώνες. Η πιο πρόσφατη και εντυπωσιακή επικράτηση ήταν αυτή επί της Αρμάνι Μιλάνο, με σκορ 77-89, σε αγώνα που διεξήχθη στη Μπιέλα. Αυτή η νίκη, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα επιπέδου Euroleague, έστειλε ακόμα περισσότερα μηνύματα για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα.

Η εικόνα της νέας ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι, έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Η ποιότητα του «Δικέφαλου του Βορρά» φαίνεται να βγαίνει στο παρκέ από νωρίς, με τους παίκτες να δείχνουν σημάδια συνοχής και αποτελεσματικότητας.

Η σταθερή παρουσία του Τρέβορ Χάτζινς

Παρά την παρουσία παικτών όπως ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει έρθει φορτσάτος, και ο Νικ Καλάθης, που αποτελεί από μόνος του μια ξεχωριστή παρουσία από τη στιγμή που ενσωματώθηκε στην ομάδα, ο Τρέβορ Χάτζινς έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε «σταθερά» από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος προέρχεται από μία γεμάτη τριετία στη Λε Μαν, έδειξε και στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ με στόχο να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η συνέπεια στην απόδοσή του είναι εμφανής σε κάθε παιχνίδι.

Διψήφιος σε όλους τους αγώνες

Ο Τρέβορ Χάτζινς έχει επιτύχει διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, σημείωσε 14 πόντους απέναντι στην TFT Σκοπίων, ενώ είχε την καλύτερη επίδοσή του με 19 πόντους κόντρα στο Περιστέρι. Ακολούθησαν 18 πόντοι με τους Βίκος Falcons, 13 πόντοι με την Ούντινε, 12 πόντοι με τη Νάπολι και επιπλέον 12 πόντοι στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, μια ομάδα που συμμετέχει στη Euroleague.

Ο μέσος όρος του Αμερικανού γκαρντ ανέρχεται στους 14.6 πόντους ανά παιχνίδι, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική του συνεισφορά. Η ικανοποιητική του αποτελεσματικότητα, κυρίως στο «5 εναντίον 5», δείχνει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι από την αρχή.

Ο ρόλος του Αμερικανού γκαρντ και η προσαρμογή του

Ο 27χρονος Τρέβορ Χάτζινς φαίνεται να έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις του Αντρέα Τρινκιέρι από το «καλημέρα». Παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνει τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, γεγονός που είναι σημαντικό, καθώς έχει έρθει στην ομάδα για να παίρνει αρκετές αποφάσεις με τη μπάλα, τόσο σε δημιουργικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Η ικανότητά του να είναι αποτελεσματικός και να ενσωματώνεται γρήγορα στο σύστημα της ομάδας, τον καθιστά ένα σημαντικό γρανάζι στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Η παρουσία του δείχνει ότι έχει μπει σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας με μεγάλη διάθεση και αποφασιστικότητα.

Οι προσδοκίες για τη νέα σεζόν

Αν και η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα επισήμως, ο δρόμος που έχει μπροστά του τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Τρέβορ Χάτζινς είναι μακρύς. Ωστόσο, η μέχρι τώρα εικόνα του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος έχει μπει στην προετοιμασία σε «killing mode», δημιουργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις βάσεις για μια καλή πορεία, με τους παίκτες να δουλεύουν συστηματικά και να παρουσιάζουν βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η σταθερότητα του Χάτζινς, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπολοίπων παικτών, αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta