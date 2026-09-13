Η δικαστική περιπέτεια της Κινέζας μεσίτριας «Onira» πριν την εξαφάνιση

Σε μία δικαστική περιπέτεια φέρεται να εμπλέκεται η Κινέζα μεσίτρια και μεταφράστρια Γιου Τινγκ, γνωστή στον επαγγελματικό της κύκλο με το προσωνύμιο «Onira», πριν την μυστηριώδη εξαφάνισή της το πρωί της 20ης Μαΐου στη Λούτσα. Το όνομά της περιλαμβάνεται σε μία ομάδα περίπου εννέα προσώπων σε βάρος των οποίων υποβλήθηκε μήνυση το 2023 για απάτη.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες επενδυτών real estate για προκαταβολές που δόθηκαν για αγορά ακινήτων, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν. Οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της 50χρονης, έχουν λάβει γνώση της προηγούμενης αυτής υπόθεσης, προσπαθώντας να σχηματίσουν το προφίλ της.

Η μήνυση για απάτη και οι καταγγελίες

Ο δικηγόρος των τεσσάρων μηνυτών, Νίκος Δεληγιάννης, εξήγησε ότι η μήνυση υποβλήθηκε από δύο Κινέζους, ένα τουρκικό κτηματομεσιτικό γραφείο και ένα κινεζικό γραφείο real estate. Η απάτη ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ και αφορούσε σε προκαταβολές που δόθηκαν για την αγορά τεσσάρων ακινήτων, με τις αγοραπωλησίες να μην πραγματοποιούνται ποτέ.

Μεταξύ των εννέα προσώπων που μηνύθηκαν ήταν και η Γιου Τινγκ, η οποία καταγγέλθηκε για ένα ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ. Παρόλο που ξεκίνησε έρευνα, οι δικαστικές αρχές δεν εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και χρονοτριβεί λόγω διαφόρων λόγων, όπως η εντολή για τη διενέργεια γραφολογικών εξετάσεων.

Οι συνεργασίες και οι οικονομικές διαφορές

Στην ομάδα των μηνυθέντων προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Δεληγιάννη, αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση, περιλαμβάνονται ένας δικηγόρος του Κολωνακίου και ένας επιχειρηματίας. Η Γιου Τινγκ συνεργαζόταν στενά με τη δικηγόρο για διάφορες υποθέσεις και επισκεπτόταν συχνά το γραφείο της στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια στιγμή υπήρξε μία οικονομική διαφορά μεταξύ τους, η οποία οδήγησε σε διατάραξη των σχέσεών τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Γιου Τινγκ ουδέποτε είχε κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη στο παρελθόν, ενώ η μήνυση του 2023 δεν έχει καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Το κινητό τηλέφωνο που «σίγησε»

Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω από το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ «εξουδετερώθηκε». Παρά τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., δεν κατέστη δυνατόν να αντληθεί κανένα στοιχείο από τη συσκευή.

Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι το κινητό κατέληξε στα χέρια ενός άντρα ο οποίος προέβη σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν όλα τα δεδομένα. Το κινητό έμεινε ανοιχτό για μόλις λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, κλείνοντας συγκεκριμένα στις 4:00 το απόγευμα της 20ης Μαΐου 2026. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη συσκευή, η οποία είχε βρεθεί πεταμένη από διερχόμενο αλλοδαπό στην πλατεία Αμερικής, ο οποίος στη συνέχεια την πούλησε σε έναν άλλον.

Η έρευνα των αρχών για την εξαφάνιση

Η Αστυνομία, αν και έχει λάβει γνώση της υπόθεσης του 2023, δεν διαθέτει κάποιο στοιχείο ή ένδειξη που να συνδέει άμεσα τη μήνυση με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr