Σάρα Μάιερς: Η υπόθεση της μητέρας που κατηγορείται για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών της

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η 46χρονη Σάρα Μάιερς και η μητέρα της κατηγορούνται ότι σκότωσαν τα τέσσερα παιδιά της γυναίκας. Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε μετά από τον εντοπισμό των σορών των παιδιών και των δύο γυναικών, ενώ συνδέεται με μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των ανήλικων.

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών

Η Σάρα Μάιερς ζούσε αρχικά στη Γιούτα μαζί με τον σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, και τα τέσσερα παιδιά τους. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2019, και μετά από αυτό η γυναίκα μετακόμισε στο Mechanicsville της Νέας Υόρκης. Από εκείνη τη στιγμή, η Μάιερς βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια των παιδιών.

Ο Μπρέιντι Χάρμον κέρδισε τελικά τη δικαστική μάχη, με αποτέλεσμα να σχεδιάζει να πάρει τα παιδιά στη Γιούτα για να ζήσουν μαζί του. Ωστόσο, η επανένωση των παιδιών με τον πατέρα τους δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς η τραγωδία έλαβε χώρα πριν από την προγραμματισμένη μετακόμιση.

Ο εντοπισμός των σορών και τα θύματα

Τα θύματα της υπόθεσης ήταν ο 13χρονος Harper Harmon, ο 11χρονος Hudson, η 10χρονη Gracelynn και ο 10χρονος Gavin. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους τον Ιούνιο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν περίπου έναν μήνα αργότερα, όταν ένας γείτονας ενημέρωσε την αστυνομία.

Η ενημέρωση έγινε εξαιτίας έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το διαμέρισμα στο Mechanicsville της Νέας Υόρκης. Οι αρχές, μετά τον εντοπισμό των σορών, ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου των τεσσάρων παιδιών και των δύο γυναικών.

Τα σημειώματα και οι ισχυρισμοί για ενδοοικογενειακή βία

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αρχές εντόπισαν σημειώματα που φέρεται να είχαν συνταχθεί από τη Σάρα Μάιερς και τη μητέρα της. Στα σημειώματα αυτά, οι δύο γυναίκες υποστήριζαν ότι η Μάιερς και τα παιδιά της ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνδεόταν άμεσα με την επικείμενη μετακόμιση των παιδιών στη Γιούτα.

Οι γυναίκες φέρεται να θεωρούσαν ότι η επιστροφή των παιδιών στον πατέρα τους θα τα έθετε σε κίνδυνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα κάποια νέα κατηγορία σε βάρος του Μπρέιντι Χάρμον που να επιβεβαιώνει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Ο ίδιος ο Χάρμον αρνείται τις κατηγορίες και έχει υποστηρίξει δημόσια τη δική του εκδοχή για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μήνες πριν από την τραγωδία, η Σάρα Μάιερς είχε αναφερθεί δημόσια στη δικαστική διαμάχη μέσω των social media. Σε ανάρτησή της, όταν ρωτήθηκε εάν εξακολουθούσε να ζει στη Γιούτα, είχε γράψει ότι η παραμονή της εκεί εξαρτιόταν από την απόφαση του δικαστή. Η ίδια υποστήριζε ότι εκπροσωπούσε τον εαυτό της στο δικαστήριο, χωρίς δικηγόρο, ενώ κατηγορούσε τον πρώην σύζυγό της ότι είχε τη δυνατότητα να διαθέσει μεγάλο χρηματικό ποσό για νομική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, η Μάιερς έκανε λόγο για προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και ασφαλιστικά μέτρα που, όπως υποστήριζε, είχαν παραβιαστεί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι αναρτήσεις αποτελούν τη δική της εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη των καταγγελιών της. Από την πλευρά του, ο Μπρέιντι Χάρμον είχε επίσης μιλήσει δημόσια μέσω των social media για την απομάκρυνσή του από τα παιδιά του. Στις αναρτήσεις του εμφανίζονταν φωτογραφίες των παιδιών, ενώ εξέφραζε την επιθυμία του να τα ξανασυναντήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta