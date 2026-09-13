Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Αρχείο με το όνομά του σε laptop γιατρού

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου, και οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον αρχεία που ανακτήθηκαν από κατασχεμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και άλλες πτυχές του περιστατικού.

Το αρχείο στο laptop της γιατρού και οι επισκέψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από την «κλινική». Όπως αποκαλύφθηκε, ερευνητές εντόπισαν σε έναν από αυτούς τους υπολογιστές ένα αρχείο το οποίο φέρεται να συνδέεται άμεσα με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται σημαντική για την πορεία της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης, επιχειρούν τώρα να αποσαφηνίσουν το ιστορικό των επισκέψεων του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Το αρχείο αυτό αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για τη συχνότητα και τη φύση των επισκέψεών του, βοηθώντας τις αρχές να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Το ζήτημα της χορήγησης αδρεναλίνης

Ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την Αστυνομία, και το οποίο εξετάζεται διεξοδικά, αφορά τη χορήγηση αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η πληροφορία αυτή έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως τις ιατρικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο γιατρός στους αστυνομικούς και στους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, χορηγήθηκε αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η χορήγηση της αδρεναλίνης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας που λάμβανε χώρα εκείνη τη στιγμή, ή αν έγινε σε κάποιον προγενέστερο χρόνο, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Κηλίδες αίματος και φάκελοι άλλων ασθενών

Στο πλαίσιο της έρευνας, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναλάβει την εξέταση συγκεκριμένων ευρημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαξιλάρια με κηλίδες αίματος, τα οποία βρέθηκαν στον καναπέ του ιατρείου. Η ανάλυση αυτών των ευρημάτων αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο.

Παράλληλα, η Ασφάλεια έχει θέσει υπό εξέταση και τους φακέλους άλλων ασθενών που επισκέπτονταν την «κλινική». Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνταν γενικότερα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ένα από τα σημεία που διαπιστώθηκαν και ερευνώνται είναι ότι δεν γινόταν καρδιογράφημα στους ασθενείς, κάτι που προσθέτει ένα ακόμα ερωτηματικό στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο καθαρισμός του ιατρείου μετά το περιστατικό

Ένα ακόμα σημείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών είναι ο καθαρισμός του ιατρείου αμέσως μετά το περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τους εργαζομένους για τους λόγους που ο χώρος είχε καθαριστεί. Οι εργαζόμενοι φέρεται να απάντησαν ότι πρόκειται για πάγια πρακτική του ιατρείου, σύμφωνα με την οποία ο καθαρισμός πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας «για λόγους υγιεινής».

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το κατά πόσο ο χώρος που αντίκρισαν κατά την έρευνά τους, μετά τον καθαρισμό, παρέμενε στην ίδια ακριβώς κατάσταση με εκείνη που υπήρχε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η διερεύνηση αυτής της πτυχής είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί αν υπήρξε αλλοίωση στοιχείων ή αν ο καθαρισμός ήταν όντως μια τυπική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki