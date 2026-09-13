Συναγερμός για «DIY Ozempic»: Ολυμπιονίκης στο στόχαστρο έρευνας

Σοβαρές ανησυχίες έχει προκαλέσει έρευνα της Daily Mail, η οποία εστιάζει στην εταιρεία Supreme Peptides και τη σύνδεσή της με τον πρώην Ολυμπιονίκη πυγμάχο Άντονι Φάουλερ. Η εταιρεία φέρεται να διαθέτει στην αγορά peptides για απώλεια βάρους, τα οποία παρουσιάζονται ως εναλλακτικές λύσεις φαρμάκων όπως το Ozempic και το Mounjaro, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν την απαραίτητη φαρμακευτική αδειοδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των βρετανικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με την παράκαμψη της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Η έρευνα και οι πρακτικές της εταιρείας

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Daily Mail αποκαλύπτει ότι η εταιρεία Supreme Peptides συνδέεται με τον Άντονι Φάουλερ, ο οποίος από το ολυμπιακό ρινγκ του Ρίο το 2016 φέρεται να έχει στραφεί στον κόσμο των peptides και της απώλειας βάρους. Τα προϊόντα της εταιρείας παρουσιάζονται ως λύσεις για αδυνάτισμα, παρόμοιες με τα γνωστά φάρμακα τύπου Ozempic και Mounjaro.

Ωστόσο, η βασική ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι αυτά τα peptides δεν διαθέτουν την απαιτούμενη φαρμακευτική αδειοδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της μυστικής έρευνας, δημοσιογράφος της Daily Mail, προσποιούμενος υποψήφιο πελάτη, φέρεται να μπόρεσε να προμηθευτεί προϊόν για απώλεια βάρους χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός ιατρικός έλεγχος. Τέτοιος έλεγχος θα περιλάμβανε αξιολόγηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), του ιατρικού ιστορικού ή πιθανών παθήσεων του ατόμου.

«Ερευνητική χρήση» και κίνδυνοι για την υγεία

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σημείο που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι ότι τα εν λόγω προϊόντα εμφανίζονται ως προοριζόμενα για «ερευνητική χρήση». Παρά την επίσημη αυτή δήλωση, η έρευνα υποστηρίζει ότι στην πράξη φαίνεται να προωθούνται ενεργά σε καταναλωτές για προσωπική χρήση και για σκοπούς απώλειας βάρους.

Ειδικοί που μίλησαν στη Daily Mail έχουν εκφράσει σοβαρές προειδοποιήσεις. Επισημαίνουν ότι η χρήση μη ελεγμένων και μη αδειοδοτημένων peptides μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει η ίδια εγγύηση για την καθαρότητα, τη σύσταση και τη δοσολογία αυτών των ουσιών, σε αντίθεση με ένα εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.

Ερωτήματα για την προέλευση και τις ρυθμιστικές αρχές

Το δημοσίευμα θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με το εργαστήριο του Λονδίνου, όπου, σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, πραγματοποιούνται έλεγχοι των προϊόντων. Παράλληλα, υπάρχουν αμφιβολίες και για την ακριβή προέλευση και σύνθεση των peptides που διατίθενται στην αγορά.

Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές. Η MHRA, συγκεκριμένα, έχει προειδοποιήσει ότι η επίκληση της «ερευνητικής χρήσης» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο για την παράκαμψη της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας. Αυτή η έρευνα επαναφέρει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της ανεξέλεγκτης διαδικτυακής αγοράς peptides που διαφημίζονται για αδυνάτισμα, χωρίς να έχουν υποβληθεί στις αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που απαιτούνται για τα κανονικά φάρμακα.

Το προφίλ του Άντονι Φάουλερ

Ο Άντονι Φάουλερ είναι ένα πρόσωπο γνωστό κυρίως από την επιτυχημένη του πορεία στην πυγμαχία. Ως ερασιτέχνης αθλητής, κατάφερε να κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2013, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στον διεθνή χώρο.

Η αθλητική του καριέρα περιλαμβάνει επίσης την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Commonwealth Games του 2014. Κορυφαία στιγμή στην πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Μεγάλης Βρετανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, όπου συμμετείχε στο ολυμπιακό ρινγκ.

Με πληροφορίες από: Athletiko