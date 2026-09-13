Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026 στην Ανάβυσσο, έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από ένα beach bar της περιοχής. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό δύο καλύκων και ιχνών αίματος στο σημείο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό και η άμεση κινητοποίηση

Η αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 05:15 το πρωί για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από ένα beach bar στην Ανάβυσσο. Η κλήση για το συμβάν οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν τάχιστα στην περιοχή για να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία και εντόπισαν σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο κάλυκες, οι οποίοι αποτελούν αδιάψευστο στοιχείο της χρήσης πυροβόλου όπλου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος στο έδαφος, γεγονός που υποδείκνυε την ύπαρξη τραυματιών από το περιστατικό.

Οι τραυματίες και η μεταφορά τους

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ως ελαφρά και δεν εμπνέει ανησυχία.

Πιο αναλυτικά, ο ένας εκ των δύο τραυματιών φέρεται να έχει τραυματιστεί από βολίδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χρήση πυροβόλου όπλου. Ο δεύτερος τραυματίας φέρει τραύματα από γυαλιά, κάτι που υποδηλώνει πιθανή ζημιά σε αντικείμενα γύρω από το σημείο των πυροβολισμών, όπως παράθυρα ή μπουκάλια.

Η έρευνα των αρχών σε πλήρη εξέλιξη

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει μία εκτεταμένη έρευνα με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό. Η συλλογή μαρτυριών είναι κρίσιμη για τη σύνθεση της εικόνας των γεγονότων.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή του beach bar, αλλά και σε γειτονικά σημεία. Η ανάλυση αυτού του υλικού αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών και τις κινήσεις τους. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αξιολογούνται σχολαστικά, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα τραυματισμένα άτομα που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Τα ευρήματα στο σημείο του περιστατικού

Ο εντοπισμός των δύο καλύκων στο σημείο των πυροβολισμών αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την αστυνομική έρευνα. Οι κάλυκες μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και πιθανές ενδείξεις για τους δράστες. Η βαλλιστική εξέταση των ευρημάτων αναμένεται να ρίξει φως σε αυτές τις πτυχές της υπόθεσης.

Επιπλέον, τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο έδαφος εξετάζονται προσεκτικά. Η ανάλυση του αίματος μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των τραυματιών και να συνδέσει άμεσα τα ευρήματα με τα άτομα που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Η περιοχή γύρω από το beach bar έχει αποκλειστεί για τη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, με τις αρχές να εργάζονται μεθοδικά για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που θα συμβάλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit