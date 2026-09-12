Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι: Πλασμαφαίρεση χωρίς ιατρικές εξετάσεις

Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή καρδιάς. Οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιατρείου αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών τη Δευτέρα, καθώς έχουν εντοπιστεί πολλές παρατυπίες και αντιφάσεις στις αρχικές τους καταθέσεις. Την ίδια στιγμή, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικές αφιερώσεις.

Οι παρατυπίες στο ιατρείο και η πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, το ιατρείο στο Κολωνάκι φέρεται να λειτουργούσε με μια σειρά παρατυπιών. Μία από τις σοβαρότερες αποκαλύψεις αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, διενεργούνταν «στα τυφλά», χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικότερα, στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα. Αυτό συνέβαινε παρόλο που διενεργούνταν επεμβατικές πράξεις, όπως οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης, γεγονός που αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων

Η δικογραφία περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Αντιφάσεις», όπου καταγράφονται τα σημεία στα οποία οι δύο κατηγορούμενοι, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έπεσαν σε αντιφάσεις κατά την αρχική τους εξέταση. Η συνδυαστική ανάλυση του προανακριτικού υλικού ανέδειξε κρίσιμα σημεία ασυμφωνίας.

Ως προς την ώρα άφιξης του θανόντος, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο ιατρείο στις 16:00. Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα προκύπτουν από τις λοιπές καταθέσεις μαρτύρων της κλινικής. Επιπλέον, σχετικά με τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο θεραπείας και τη λειτουργία του μηχανήματος, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς δεν είχε ακόμη γίνει εκκίνηση του μηχανήματος. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου, η οποία δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και ως προς την ιατρική ιδιότητα των δύο γιατρών. Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα παθολόγου. Αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, έρχονται σε αντίθεση με τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους. Τέλος, ως προς τη χρήση απινιδωτή, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος προχώρησε σε απινίδωση, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι στο ιατρείο υπήρχε μεν μηχάνημα απινιδωτή.

Η απολογία των γιατρών

Οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, οι οποίοι έχουν πέσει σε πολλές αντιφάσεις κατά τις αρχικές τους καταθέσεις, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών τη Δευτέρα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχαιρετήθηκε από τον καλλιτεχνικό κόσμο με ιδιαίτερη συγκίνηση. Αρκετοί καλλιτέχνες αφιέρωσαν ξεχωριστές στιγμές των συναυλιών τους στον εκλιπόντα, αποχαιρετώντας τον από τη σκηνή με λόγια και τραγούδια.

Η Άννα Βίσση, κατά τη διάρκεια εταιρικού event στην Κύπρο, επέλεξε να αναφερθεί στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο τέλος της εμφάνισής της. Εξήγησε ότι δεν ήθελε να επισκιάσει τη χαρά της βραδιάς. Με εμφανή συγκίνηση, δήλωσε: «Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού». Η Άννα Βίσση ερμήνευσε αμέσως μετά το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Το «αντίο» της Νατάσσας Θεοδωρίδου και άλλων καλλιτεχνών

Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε και η Νατάσσα Θεοδωρίδου, μιλώντας για τον χαρακτήρα του και τη συνεργασία τους. «Ήταν ένας άνθρωπος αληθινός, με πάρα πολύ χιούμορ», ανέφερε. Πριν προχωρήσει στη δική της μουσική αφιέρωση, πρόσθεσε: «Έψαχνα τι τραγούδι θα πω. Θα πάμε πίσω στο 2009, όταν τραγουδούσαμε μαζί. Ο Γιώργος το αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να το λέμε». Στο ίδιο κλίμα συγκίνησης κινήθηκε και ο Μίλτος Πασχαλίδης με τη δική του αφιέρωση.

Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή στη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη, η οποία επέλεξε να ερμηνεύσει τις «Ώρες Μικρές», αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο τον δικό της φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis