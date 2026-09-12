Νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έρχονται να ρίξουν φως στις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ευρήματα αυτά δημιουργούν νέα ερωτήματα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την ανακοπή του τραγουδιστή.

Η έρευνα προσπαθεί να ανασυνθέσει το κρίσιμο χρονικό, με τις καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα να παρουσιάζουν αντικρουόμενες πληροφορίες.

Τα κρίσιμα 42 λεπτά και η απουσία του γιατρού

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρήματα αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:12 και να λειτούργησε για 42 λεπτά, κάτι που σημαίνει ότι η λειτουργία του έφτασε περίπου έως τις 14:54. Αυτό το στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, Ηλία Θεοδωρόπουλο, να βρίσκεται εκτός του χώρου από τις 13:59 έως τις 14:43.

Ο παθολόγος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στην έναρξη της ιατρικής πράξης, καθώς είχε φύγει για φαγητό. Κατά τους ισχυρισμούς του, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για το περιστατικό, επέστρεψε στο ιατρείο και συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χορηγώντας δύο ενέσεις αδρεναλίνης.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, επικαλούμενος τη δικογραφία, δήλωσε ότι το λογισμικό καταγράφει έναρξη λειτουργίας στις 14:12 και συνολικό χρόνο 42 λεπτών. Εφόσον το στοιχείο αυτό επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η ανακοπή σημειώθηκε πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη.

Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε επίσης ότι από τη χρονική ακολουθία της δικογραφίας προκύπτει πως ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της άφιξης στο ιατρείο

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που επιχειρούν να αποσαφηνίσουν οι Αρχές είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 13:55 και όχι στις 16:00, όπως είχε αναφερθεί σε άλλη εκδοχή των γεγονότων. Η μαρτυρία του φέρεται να ενισχύεται και από κατάθεση γραμματέως του ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, όμως, στη δικογραφία υπάρχουν και άλλες χρονικές αναφορές. Μία νοσηλεύτρια φέρεται να τοποθετεί την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 15:00, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια πέρασε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, από άλλη κατάθεση προκύπτει ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας επί τουλάχιστον 42 λεπτά.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr