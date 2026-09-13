Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Μια «λαϊκή αγρυπνία» θα προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να του πει το τελευταίο «αντίο» από το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Οι πόρτες του ναού θα παραμείνουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η «λαϊκή αγρυπνία» στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

Από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Η οικογένεια του τραγουδιστή έλαβε την απόφαση να δοθεί μια ολόκληρη νύχτα στη διάθεση των ανθρώπων που τον αγάπησαν, ώστε να περάσουν από δίπλα του και να του πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο». Οι πόρτες του ναού θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αυτή η επιλογή, που χαρακτηρίζεται από την οικογένεια ως «λαϊκή αγρυπνία», κρίνεται ως ο πιο ταιριαστός τρόπος αποχαιρετισμού για έναν καλλιτέχνη που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες είχε μια ιδιαίτερη, σχεδόν άμεση σχέση με το κοινό του. Φίλοι, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά κυρίως οι χιλιάδες απλοί θαυμαστές του, θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν.

Ο συμβολισμός της επιλογής της Νίκαιας και της «λαϊκής αγρυπνίας»

Η επιλογή της Νίκαιας και συγκεκριμένα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος δεν είναι τυχαία. Όπως αποκάλυψε η οικογένεια κατά την ανακοίνωση των λεπτομερειών του αποχαιρετισμού, η Αγία Τριάδα ήταν η αγαπημένη εκκλησία και ενορία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια η διατύπωση «λαϊκή αγρυπνία» φέρει έναν βαθύ συμβολισμό. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική έκθεση της σορού σε λαϊκό προσκύνημα για λίγες ώρες. Αντιθέτως, η οικογένεια επέλεψε να διαθέσει ουσιαστικά ολόκληρη τη νύχτα στον κόσμο που τον ακολούθησε πιστά, τραγούδησε μαζί του και τον κράτησε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής διασκέδασης επί δεκαετίες.

Το μήνυμα της οικογένειας και η επιθυμία για ενίσχυση του Humanity Greece

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι επιθυμία της είναι να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσοι το θέλουν. Η αγρυπνία χαρακτηρίζεται από τους συγγενείς του ως «απότιση φόρου τιμής και αγάπης».

Παράλληλα, η οικογένεια έκανε γνωστή μία ακόμη επιθυμία της προς όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή. Αντί για στεφάνια, ζητά να ενισχυθεί το Humanity Greece, μια εθελοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών

Μετά τον δημόσιο αποχαιρετισμό της Κυριακής, το σκηνικό θα αλλάξει. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, και η οικογένεια έχει ζητήσει αυτή η τελευταία στιγμή να παραμείνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η ταφή του θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Προγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ως ώρα της εξοδίου ακολουθίας τη 13:00. Ωστόσο, η νεότερη επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας δίνει έμφαση στον κλειστό χαρακτήρα της κηδείας και δεν επαναλαμβάνει συγκεκριμένη ώρα, καθιστώντας σαφές ότι η Κυριακή ανήκει στον κόσμο του Μαζωνάκη και η Δευτέρα στους δικούς του ανθρώπους.

Με πληροφορίες από: Topontiki