Νέα στοιχεία στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε σε ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε αντιφάσεις στις ώρες, δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καταθέσεις και ψηφιακά πειστήρια, με στόχο τη σύνθεση του ακριβούς χρονολογίου των γεγονότων που προηγήθηκαν.

Οι χρονικές αποκλίσεις στην άφιξη του τραγουδιστή

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι αρχές είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Οι μαρτυρίες παρουσιάζουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις.

Ο οδηγός ταξί που φέρεται να τον μετέφερε κατέθεσε ότι έφτασαν περίπου στις 13:55. Μία γραμματέας τοποθέτησε την άφιξή του μεταξύ 14:00 και 14:30, ενώ μία δεύτερη γραμματέας φέρεται να ανέφερε ότι ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο της θεραπείας στις 15:30. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε σε μία εκδοχή ότι το ραντεβού ξεκίνησε στις 16:00, αποδίδοντας την καθυστέρηση στον τραγουδιστή, ενώ σε διαφορετική αναφορά καταγράφεται ότι εκείνος έφτασε περίπου στις 16:30. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο ήδη από περίπου τις 13:30.

Τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Έγγραφο που προέκυψε μετά από έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) αναφέρει ότι η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα άρχισε στις 14:14 και διήρκεσε 42 λεπτά.

Αυτή η καταγραφή δεν συμβαδίζει με τον ισχυρισμό ότι τα 42 λεπτά αντιστοιχούσαν αποκλειστικά στην προετοιμασία του μηχανήματος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, η γιατρός κλήθηκε να επαναλάβει δοκιμαστικά τη διαδικασία προετοιμασίας, με την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, να αναφέρει ότι η διαδικασία δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά.

Το συμπιεσμένο αρχείο «Γιώργος Μαζωνάκης»

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα των αρχών στο ιατρείο, καθώς εντοπίστηκε ένα συμπιεσμένο αρχείο σε φορητό υπολογιστή, το οποίο φέρει την ονομασία «Μαζωνάκης Γιώργος». Το αρχείο βρέθηκε στον χώρο προσέλευσης και εξέτασης.

Το συγκεκριμένο αρχείο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανακτήσουν το περιεχόμενό του. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, το ιατρικό ιστορικό του, αλλά και τις επισκέψεις του στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Αντιφάσεις για τη συχνότητα των επισκέψεων

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τι γνώριζαν οι δύο γιατροί για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, δεδομένου ότι έχουν υποστηρίξει πως είχαν αρκετό καιρό να τον δουν. Ειδικότερα, η κατηγορούμενη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι είχε να δει τον τραγουδιστή από το 2021.

Ωστόσο, στην κατάθεση της νοσηλεύτριας και τεχνολόγου των εργαστηρίων του ιατρείου περιγράφεται διαφορετική εικόνα. Η νοσηλεύτρια ανέφερε: «Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του, λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».

Η κατάσταση του ιατρείου και τα ευρήματα

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα του περιστατικού, οι αρχές αντίκρισαν ένα πεντακάθαρο ιατρείο, χωρίς τίποτα να θυμίζει ότι εκεί λίγες ώρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ο τραγουδιστής. Όπως προέκυψε, μετά το περιστατικό, ο χώρος καθαρίστηκε από τουλάχιστον τρεις εργαζόμενες του ιατρείου, οι οποίες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι η διαδικασία καθαρισμού αποτελούσε πάγια πρακτική μετά την ολοκλήρωση θεραπειών.

Παρόλα αυτά, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σειρά αντικειμένων και δειγμάτων. Μεταξύ αυτών ήταν αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, καλύμματα από τα μαξιλάρια του καναπέ με καστανέρυθρες κηλίδες, καλύμματα με καφέ ίχνη, γάζα και χαρτομάντηλο με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας. Επίσης, εξετάζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Η αρχική κατάθεση της γιατρού

Στην κατάθεσή της προς τις αρχές, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο. Αυτή η αναφορά περιλαμβάνεται στο ερευνητικό υλικό που εξετάζεται από τις ανακριτικές και αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis