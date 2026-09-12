Σοβαρός τραυματισμός 77χρονου στη Σκύρο μετά από επίθεση τράγων

Ένας 77χρονος άνδρας στη Σκύρο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο των Αθηνών, έπειτα από ένα απρόσμενο και βίαιο περιστατικό που έλαβε χώρα στην οικία του. Ο ηλικιωμένος δέχθηκε επίθεση από δύο τράγους που είχαν ανέβει στην εξωτερική σκάλα και το μπαλκόνι του σπιτιού του, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα.

Το απρόσμενο περιστατικό στην περιοχή του Πεύκου

Το συμβάν που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του 77χρονου εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Πεύκου της Σκύρου. Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διατηρεί την οικία του στην εν λόγω περιοχή, βρισκόταν στο σπίτι του όταν, γύρω στα μεσάνυχτα, άκουσε έναν έντονο και ασυνήθιστο θόρυβο να προέρχεται από την εξωτερική σκάλα της οικίας του. Η ησυχία της νύχτας ενίσχυε την ανησυχία του για την προέλευση του ήχου.

Ανησυχώντας για το τι μπορεί να συνέβαινε, ο 77χρονος αποφάσισε να βγει από το σπίτι του προκειμένου να διαπιστώσει την πηγή του θορύβου. Μόλις άνοιξε την πόρτα της οικίας του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη και μάλλον ασυνήθιστη εικόνα: στο μπαλκόνι του σπιτιού του είχαν ανέβει δύο τράγοι, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή έτρωγαν τα φυτά που είχε ο ηλικιωμένος. Η παρουσία των ζώων σε ένα τέτοιο σημείο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του.

Η σφοδρή επίθεση των ζώων

Ο 77χρονος, βλέποντας τους τράγους να καταστρέφουν τα φυτά του στο μπαλκόνι, προσπάθησε να τους διώξει από τον χώρο. Η πρόθεσή του ήταν να απομακρύνει τα ζώα χωρίς να τους προκαλέσει κακό, ωστόσο η αντίδραση των τράγων ήταν εντελώς απρόβλεπτη και βίαιη. Αντί να αποχωρήσουν, τα δύο ζώα του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, μετατρέποντας την προσπάθεια απομάκρυνσης σε ένα επικίνδυνο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι τράγοι έδειξαν επιθετικότητα, με αποτέλεσμα να ρίξουν τον 77χρονο από τη σκάλα του σπιτιού του. Η πτώση ήταν σοβαρή, αλλά δεν ήταν το μόνο πλήγμα. Οι τράγοι συνέχισαν την επίθεσή τους, προκαλώντας του απανωτά χτυπήματα, τα οποία είχαν ως συνέπεια να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.

Οι σοβαρές συνέπειες και η πρώτη βοήθεια

Η κατάσταση της υγείας του 77χρονου κρίθηκε άμεσα σοβαρή λόγω των τραυμάτων που υπέστη στην κοιλιακή χώρα από τα απανωτά χτυπήματα των τράγων και την πτώση από τη σκάλα. Η σοβαρότητα της κατάστασής του απαιτούσε άμεση και εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση, καθώς οι εσωτερικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα είναι συχνά κρίσιμες.

Μετά τον τραυματισμό του, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Την ίδια ημέρα που συνέβη το περιστατικό, στις 6 Σεπτεμβρίου, ο 77χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εκτιμήθηκε η έκταση των τραυμάτων του.

Η αλυσίδα διακομιδής και η νοσηλεία στην Αθήνα

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του και της ανάγκης για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω διακομιδή του ηλικιωμένου. Από το κέντρο υγείας της Σκύρου, ο 77χρονος μεταφέρθηκε με επείγουσα διακομιδή στην Κύμη, ένα βήμα που υπογράμμιζε την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Ωστόσο, η ιατρική του κατάσταση απαιτούσε ακόμη πιο εξειδικευμένη περίθαλψη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εν συνεχεία σε νοσοκομείο των Αθηνών. Εκεί, ο 77χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αντιμετωπίζοντας τις σοβαρές συνέπειες της επίθεσης των τράγων. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki