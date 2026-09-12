Επίθεση τράγων σε 77χρονο στη Σκύρο: Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Σκύρο, όταν ένας 77χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από δύο τράγους έξω από την κατοικία του. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει τα ζώα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επείγουσα διακομιδή σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό στην περιοχή του Πεύκου

Το συμβάν έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Πεύκου της Σκύρου. Ο 77χρονος άκουσε θορύβους στην εξωτερική σκάλα του σπιτιού του και βγήκε προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο τράγους. Προσπάθησε να τους απομακρύνει από την ιδιοκτησία του, όμως τα ζώα αντέδρασαν με επιθετικό τρόπο.

Η σφοδρή επίθεση και οι τραυματισμοί

Οι δύο τράγοι επιτέθηκαν στον ηλικιωμένο, προκαλώντας του αλλεπάλληλα χτυπήματα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ο 77χρονος να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.

Μετά τα χτυπήματα, ο άνδρας έπεσε από τη σκάλα της κατοικίας του, επιδεινώνοντας την κατάσταση της υγείας του.

Διαδοχικές διακομιδές σε νοσοκομεία

Αμέσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του τραυματία. Ο 77χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκύρου για τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα μεταφορά του στην Κύμη. Ακολούθησε νέα διακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του

Ο 77χρονος άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε μετά τις διαδοχικές διακομιδές από τη Σκύρο και την Κύμη. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή, όπως προκύπτει από την ανάγκη για νοσηλεία σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr