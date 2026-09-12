Υπομνήματα και απολογίες γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι ισχυρισμοί για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να περάσουν τη Δευτέρα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Εκεί θα καταθέσουν τα υπομνήματά τους και θα απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

Βασικό σημείο της υπερασπιστικής τους γραμμής αναμένεται να αποτελέσει το ζήτημα των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στον χώρο του ιατρείου. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπερασπιστική γραμμή των γιατρών και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τον Ιατρικό Σύλλογο σχετικά με την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι για το πρώτο μηχάνημα είχε πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία εντός του 2025.

Για το δεύτερο μηχάνημα, είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, καθώς από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου έχει διατυπωθεί διαφορετική θέση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο.

Οι ισχυρισμοί του πρώτου κατηγορούμενου γιατρού

Ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων γιατρών φέρεται να υποστηρίζει ότι την επίμαχη ώρα του περιστατικού βρισκόταν εκτός του χώρου του ιατρείου, καθώς είχε πάει για γεύμα. Επιπλέον, είχε προγραμματισμένα και άλλα τρία ραντεβού για την ίδια ημέρα.

Όπως αναμένεται να αναφέρει στην απολογία του, ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το έκτακτο περισταστικό που είχε σημειωθεί στο ιατρείο, όταν πλέον είχε συμβεί το μοιραίο.

Η θέση της δεύτερης κατηγορούμενης

Από την πλευρά της, η δεύτερη κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αποδίδει τυχόν λάθη ή παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού στον αιφνιδιασμό και τον πανικό. Σύμφωνα με την ίδια, οι συνθήκες αυτές επικράτησαν τη στιγμή που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στο ιατρείο.

Η αποφασιστικότητα της οικογένειας Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία και να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Οι συγγενείς του τραγουδιστή αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για ουσιαστική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Παράλληλα, προτίθενται να ζητήσουν την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου.

Το ζήτημα της καταγραφής ασθενών

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθούνταν και υποστήριξε ότι στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών. Αυτό το σημείο αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη πεδίο διερεύνησης κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr