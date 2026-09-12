Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονος μετά τον τραυματισμό του σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο

Ένα τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έπειτα από τραυματισμό που υπέστη σε πισίνα ξενοδοχείου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αναβύσσου, προκαλώντας ανησυχία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Η κρίσιμη κατάσταση του τετράχρονου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα τετράχρονο αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Η υγεία του μικρού παιδιού παραμένει σε κρίσιμο σημείο, απαιτώντας συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα από τους ειδικούς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός. Η νοσηλεία του στο «Αγία Σοφία» ξεκίνησε αμέσως μετά τον τραυματισμό του, με τις ελπίδες να στρέφονται στην ανάκαμψή του.

Το περιστατικό στην πισίνα ξενοδοχείου της Αναβύσσου

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό του 4χρονου παιδιού εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Η περιοχή όπου συνέβη το συμβάν είναι η Ανάβυσσος, μια περιοχή που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τραυματισμός του μικρού παιδιού έλαβε χώρα εντός της πισίνας ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στην Ανάβυσσο. Το παιδί βρισκόταν μέσα στο νερό όταν υπέστη τον τραυματισμό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του τραυματισμού

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το τετράχρονο παιδί παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα τη στιγμή του τραυματισμού του. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία που να φωτίζουν τα αίτια ή τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε ο σοβαρός αυτός τραυματισμός.

Η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο Παίδων

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του στην πισίνα του ξενοδοχείου, κρίθηκε επιτακτική η άμεση μεταφορά του τετράχρονου αγοριού σε νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με στόχο την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίστηκε ως κρίσιμη από την πρώτη στιγμή. Η άμεση ανταπόκριση και η μεταφορά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ήταν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos