Η «λαϊκή αγρυπνία» και το παλιό έθιμο του ξενυχτίσματος του νεκρού

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για τη διεξαγωγή «λαϊκής αγρυπνίας» το βράδυ της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, αναβιώνει ένα παλιό ελληνικό έθιμο. Πρόκειται για μια σύγχρονη παραλλαγή του ξενυχτίσματος του νεκρού, μιας παράδοσης που αποτελούσε για πολλές γενιές αναπόσπαστο μέρος του αποχαιρετισμού ενός ανθρώπου πριν την ταφή του.

Μια σύγχρονη μορφή αποχαιρετισμού

Η «λαϊκή αγρυπνία» που ανακοινώθηκε δεν ταυτίζεται πλήρως με το παραδοσιακό ξενύχτισμα του νεκρού, το οποίο γινόταν στο σπίτι του εκλιπόντος. Ωστόσο, παραπέμπει στην ίδια βασική ιδέα της πολύωρης παρουσίας συγγενών, φίλων και ανθρώπων που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον νεκρό πριν από την κηδεία του, αποδίδοντάς του φόρο τιμής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αγρυπνία αποκτά έναν πιο δημόσιο χαρακτήρα. Λειτουργεί ως ένα λαϊκό προσκύνημα στη μνήμη ενός αγαπητού και σημαντικού προσώπου για την κοινωνία. Η παρουσία του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού, ο οποίος θυμίζει, σε μια σύγχρονη εκδοχή, το παλιό έθιμο του ξενυχτίσματος του νεκρού.

Το παλιό έθιμο του ξενυχτίσματος

Το ξενύχτισμα, ή αλλιώς «ξενύχτι», είναι ένα έθιμο που έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στις λαογραφικές καταγραφές περιγράφεται ως η παραμονή του νεκρού στο σπίτι πριν από την ταφή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της παραμονής, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονταν γύρω από τη νεκρική κλίνη.

Αυτό το έθιμο μπορούσε να συνοδεύεται από μοιρολόγια, θρήνο και άλλες τοπικές πρακτικές, οι οποίες διέφεραν ανάλογα με τον τόπο. Το Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών χρησιμοποιεί επίσης τη λέξη «ξενύχτισμα» για να περιγράψει την παραμονή συγγενών και φίλων πλάι στη σορό του νεκρού.

Ποικιλία στις παραδόσεις ανά περιοχή

Δεν υπήρχε μία ενιαία μορφή του εθίμου του ξενυχτίσματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι συνήθειες διέφεραν σημαντικά από τόπο σε τόπο. Για παράδειγμα, στη Θράκη, το «ξενύχτι» εμφανίζεται ως μια διαδικασία που διαρκούσε έως και τρεις νύχτες, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των τοπικών πρακτικών.

Αυτές οι διαφορές στις συνήθειες και τα τελετουργικά υπογραμμίζουν την πλούσια λαογραφική παράδοση της Ελλάδας γύρω από τον θάνατο και τον αποχαιρετισμό. Κάθε περιοχή είχε τους δικούς της τρόπους να τιμήσει τον εκλιπόντα και να στηρίξει την οικογένειά του.

Η συλλογική διάσταση του αποχαιρετισμού

Στην παραδοσιακή του μορφή, το ξενύχτι αποτελούσε μια συλλογική διαδικασία. Ο νεκρός παρέμενε στο σπίτι του, και συγγενείς, φίλοι και γείτονες περνούσαν από εκεί για να τον αποχαιρετήσουν και να σταθούν δίπλα στην οικογένεια. Σε αρκετές περιοχές, η παρουσία τους συνεχιζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετατρέποντας το σπίτι σε χώρο του τελευταίου αποχαιρετισμού.

Οι παρευρισκόμενοι κάθονταν γύρω από τον νεκρό, μιλούσαν για τη ζωή του, θυμούνταν περιστατικά και μοιράζονταν αναμνήσεις. Αυτή η κοινή παρουσία και η ανταλλαγή ιστοριών ενίσχυαν τον δεσμό της κοινότητας και προσέφεραν παρηγοριά στους πενθούντες.

Ο ρόλος των μοιρολογιών

Τα μοιρολόγια αποτελούσαν ένα σημαντικό κομμάτι του πένθους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μέσω αυτών, εκφραζόταν ο θρήνος και ο αποχαιρετισμός στον εκλιπόντα. Σε λαογραφικές μαρτυρίες, καταγράφεται ακόμη και η παρουσία ειδικών μοιρολογιστρών, οι οποίες αναλάμβαναν να θρηνήσουν και να τραγουδήσουν τον νεκρό, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στο τελετουργικό.

Όπως και με άλλες πτυχές του εθίμου, δεν υπήρχε ένα ενιαίο τελετουργικό για τα μοιρολόγια, καθώς οι συνήθειες διέφεραν ανάλογα με τον τόπο και την κοινότητα. Σε ορισμένες περιοχές, το ξενύχτι συνδεόταν με συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον θάνατο και την ψυχή, προσδίδοντας ένα βαθύτερο συμβολικό νόημα στην όλη διαδικασία του αποχαιρετισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta