Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ ανοιχτά των ακτών της Κεφαλονιάς, προκαλώντας αισθητή δόνηση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου. Η δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ το εστιακό του βάθος προσδιορίστηκε με ακρίβεια από τους επιστήμονες.

Η καταγραφή και το μέγεθος του σεισμού

Η σεισμική δόνηση, όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, καταγράφηκε στις 20:51 το βράδυ. Αυτή η ώρα υποδεικνύει ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες βραδινές ώρες, μια στιγμή που πολλοί κάτοικοι βρίσκονται στα σπίτια τους ή σε εξωτερικούς χώρους.

Το μέγεθος του σεισμού προσδιορίστηκε στους 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η κλίμακα Ρίχτερ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, δίνοντας μια ποσοτική αξιολόγηση της ισχύος του. Ένας σεισμός αυτού του μεγέθους είναι συνήθως αισθητός από τους κατοίκους, ειδικά σε κοντινές αποστάσεις από το επίκεντρο.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Οι ανακοινώσεις του αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για τέτοια φαινόμενα, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα στο κοινό και τις αρχές.

Το επίκεντρο της δόνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου. Αυτή η ακριβής γεωγραφική τοποθέτηση είναι καθοριστική για την εκτίμηση της έκτασης της αισθητότητας του σεισμού.

Η απόσταση των 23 χιλιομέτρων από το Ληξούρι σημαίνει ότι η δόνηση σημειώθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την ξηρά και από κατοικημένες περιοχές της Κεφαλονιάς. Το Ληξούρι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πόλεις του νησιού, γεγονός που καθιστά την εγγύτητα του επίκεντρου ιδιαίτερα σημαντική.

Το γεγονός ότι το επίκεντρο βρίσκεται «ανοιχτά της Κεφαλονιάς» υποδηλώνει ότι η σεισμική δραστηριότητα έλαβε χώρα στον θαλάσσιο χώρο γύρω από το νησί. Οι θαλάσσιοι σεισμοί μπορούν να γίνουν αισθητοί στην ξηρά, ανάλογα με το μέγεθος και το βάθος τους.

Το εστιακό βάθος και η περιοχή

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 10,1 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος αναφέρεται στο βάθος κάτω από την επιφάνεια της Γης όπου συμβαίνει η ρήξη που προκαλεί τον σεισμό. Ένα τέτοιο βάθος θεωρείται σχετικά μικρό, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην εντονότερη αίσθηση του σεισμού στην επιφάνεια, ειδικά σε κοντινές περιοχές.

Η Κεφαλονιά, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Η ευρύτερη περιοχή του Ιονίου είναι γνωστή για την έντονη σεισμική της δραστηριότητα, λόγω της γεωλογικής της θέσης και των τεκτονικών πλακών που συναντώνται εκεί.

Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και των γύρω νησιών έχουν συχνά εμπειρία από σεισμικά φαινόμενα, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε μια ενεργή σεισμική ζώνη. Η παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων είναι συνεχής από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos