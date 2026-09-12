Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Το καθαρισμένο ιατρείο και το κρίσιμο κενό των 87 λεπτών

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τόσο ο καθαρισμός του χώρου μετά το περιστατικό, όσο και ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα 87 λεπτών που προέκυψε από τα ψηφιακά δεδομένα.

Το καθαρό ιατρείο και τα ευρήματα

Κατά την άφιξή τους στο ιατρείο, οι αρχές αντίκρισαν έναν πεντακάθαρο χώρο, χωρίς τίποτα να θυμίζει ότι εκεί λίγες ώρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και σε φωτογραφίες που φέρεται να ελήφθησαν λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και παρουσιάστηκαν δημόσια.

Όπως προέκυψε, ο χώρος καθαρίστηκε από τουλάχιστον τρεις εργαζόμενες του ιατρείου, συμπεριλαμβανομένης της γραμματέως και δύο νοσηλευτριών. Οι εργαζόμενες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι η διαδικασία καθαρισμού αποτελούσε πάγια και τυπική πρακτική μετά την ολοκλήρωση θεραπειών εκάστοτε ασθενούς. Η γραμματέας δήλωσε πως τα κορίτσια που καθάρισαν δεν γνώριζαν εάν απαγορευόταν ή όχι να ακουμπήσουν κάτι στον χώρο.

Ωστόσο, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και δείγματα. Μεταξύ αυτών ήταν ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, καλύμματα από τα μαξιλάρια του καναπέ με καστανέρυθρες κηλίδες, καλύμματα με καφέ ίχνη, καθώς και μία γάζα και ένα χαρτομάντηλο με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας.

Το ψηφιακό αποτύπωμα του μηχανήματος

Νέα δεδομένα προέρχονται από ένα ψηφιακό στοιχείο που εντοπίστηκε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης INUS PHERESIS, το οποίο βρισκόταν στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, στο ηλεκτρονικό ιστορικό της συσκευής υπάρχει καταγεγραμμένη λειτουργία.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είχε διάρκεια 42 λεπτών, με ώρα έναρξης στις 14:14 και ολοκλήρωση στις 14:56. Η σύνδεση αυτής της καταγραφής με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί στοιχείο που αποδίδεται ερευνητικά στην υπόθεση και χρήζει αξιολόγησης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 87 λεπτών

Η χρονική ένδειξη της ολοκλήρωσης της λειτουργίας του μηχανήματος, στις 14:56, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συγκρίνεται με τον χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 16:23 για περιστατικό άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Έτσι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δημιουργείται ένα χρονικό διάστημα 87 λεπτών μεταξύ της ολοκλήρωσης της καταγεγραμμένης λειτουργίας του μηχανήματος και της κλήσης προς το ΕΚΑΒ. Αυτό το διάστημα, διάρκειας μίας ώρας και 27 λεπτών, αποτελεί πλέον ένα από τα σημεία που εξετάζονται εντατικά, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της κλήσης.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ψηφιακό αρχείο που έχει εντοπιστεί δεν σημαίνει από μόνο του ότι στις 14:56 σημειώθηκε η κατάρρευση ή ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή επήλθε η ανακοπή. Η συσκευή καταγράφει τη λειτουργία της και η ώρα 14:56 δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη του ακριβούς χρόνου της ανακοπής.

Η άφιξη του ΕΚΑΒ και οι πρώτες πληροφορίες

Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο, εντόπισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι διασώστες διαπίστωσαν επίσης μυδρίαση άμφω στον ασθενή.

Στον χώρο βρισκόταν ένα άτομο που δήλωσε ότι ήταν παθολόγος του ιατρείου και πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ στον ασθενή. Ο ιατρός ενημέρωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ότι ο ασθενής είχε προσέλθει στο ιατρείο για μία θεραπεία, χωρίς να διευκρινίσει το είδος της. Επίσης, ανέφερε ότι πριν ξεκινήσει η θεραπεία, αφού του τοποθετήθηκε φλεβική γραμμή, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η διερεύνηση των συνθηκών

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την κρίσιμη κατάρρευση. Η διερεύνηση εστιάζει στην αποσαφήνιση του ακριβούς χρονικού σημείου κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός του δωματίου, καθώς και στην πλήρη αξιολόγηση όλων των ψηφιακών και φυσικών ευρημάτων.

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τις καταθέσεις των εργαζομένων, των διασωστών του ΕΚΑΒ, τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και τα ψηφιακά αρχεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos