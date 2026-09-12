Πεντάχρονο παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμό σε πισίνα στην Ανάβυσσο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ανάβυσσο, όταν ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά ενώ βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Η αιτία του τραυματισμού του παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Το περιστατικό στην Ανάβυσσο

Το συμβάν έλαβε χώρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Αναβύσσου, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο πεντάχρονος, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε τραυματισμένος μέσα στο νερό. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η ακριβής ώρα του συμβάντος προσδιορίζεται γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026. Η παρουσία του παιδιού στην πισίνα του ξενοδοχείου ήταν στο πλαίσιο των οικογενειακών διακοπών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεσα την ανησυχία και την κινητοποίηση των παρευρισκομένων.

Η κατάσταση της υγείας του πεντάχρονου

Μετά τον τραυματισμό του, το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή από την πρώτη στιγμή. Οι γιατροί του νοσοκομείου προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς η κατάσταση του παιδιού το απαιτούσε.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, το πεντάχρονο δεν φέρει εξωτερικά τραύματα. Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται οφείλεται κυρίως στην εισρόφηση νερού. Αυτό το στοιχείο τονίστηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος παρείχε πληροφορίες σχετικά με την υγεία του παιδιού.

Πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για το περιστατικό, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε, το παιδάκι βρισκόταν στην Ανάβυσσο για διακοπές μαζί με τους γονείς του. Αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του συμβάντος.

Ο κύριος Γιαννάκος δήλωσε ότι «φαίνεται πως το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και έπεσε στην πισίνα». Αυτή η δήλωση περιγράφει την πιθανή εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι το παιδί είναι διασωληνωμένο και ότι η σοβαρή του κατάσταση προέρχεται από την εισρόφηση νερού, και όχι από εμφανή τραύματα.

Η κινητοποίηση των αρχών και η έρευνα

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του πεντάχρονου, σήμανε συναγερμός στις αρχές. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε το παιδί από το ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο. Η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασής του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα η αιτία του τραυματισμού του παιδιού. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του πεντάχρονου παιδιού στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Με πληροφορίες από: Newsit