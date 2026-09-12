Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του τελευταίου αντίο

Τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε γνωστές η οικογένειά του, μέσω μιας ιδιαίτερα συγκινητικής ανακοίνωσης. Όπως έγινε γνωστό, η σορός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές να τον αποχαιρετήσουν. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επομένη, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε ότι η σορός του θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Αυτή η εκκλησία και ενορία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον ίδιο τον καλλιτέχνη, και επιλέχθηκε ώστε όσοι φίλοι και φίλες το επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως χαρακτηρίζεται από την οικογένεια, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής. Θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προσφέροντας έναν φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το τελευταίο αντίο σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε ένα πλαίσιο αυστηρά στενού οικογενειακού κύκλου, όπως ανακοινώθηκε από τους οικείους του.

Η απόφαση για κηδεία σε στενό κύκλο αντικατοπτρίζει την επιθυμία της οικογένειας να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τους σε ένα πιο προσωπικό περιβάλλον, μετά τη λαϊκή αγρυπνία που θα προηγηθεί.

Η συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειας

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώνει ότι ενημερώνει το κοινό «με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη». Καλεί όλους όσοι τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν στην αγαπημένη του εκκλησία, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη βαθιά θλίψη των οικείων του για την απώλεια του μονάκριβού τους Γιώργου, προσκαλώντας φίλους να παρευρεθούν στη λαϊκή αγρυπνία ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης.

Παράκληση για ενίσχυση του Humanity Greece

Παράλληλα με τις λεπτομέρειες για την αγρυπνία και την κηδεία, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη απευθύνει μια θερμή παράκληση προς όλους. Αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν καλούνται να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Αυτή η επιλογή αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντος, μετατρέποντας την έκφραση συλλυπητηρίων σε μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki