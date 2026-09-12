Η 18χρονη στην Ουαλία που νόμιζε ότι είχε βαρύ hangover διαγνώστηκε με σηψαιμία

Η 18χρονη Elle Black, πρωτοετής φοιτήτρια στο Cardiff University, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απειλητική για τη ζωή της κατάσταση, όταν τα συμπτώματα που αρχικά απέδωσε σε ένα βαρύ hangover αποδείχθηκαν τελικά σημάδια σηψαιμίας. Η νεαρή γυναίκα, η οποία αρρώστησε τον Φεβρουάριο του 2024 μετά από βραδινή έξοδο με φίλους στην Ουαλία, αναζήτησε ιατρική βοήθεια όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών στο νοσοκομείο του Κάρντιφ ήταν καθοριστική για την πορεία της υγείας της, αποτρέποντας πιθανώς μια πολύ διαφορετική έκβαση.

Τα αρχικά συμπτώματα και η λανθασμένη εκτίμηση

Η Elle Black, η οποία ήταν τότε 18 ετών και πρωτοετής φοιτήτρια στο Cardiff University, είχε βγει με φίλους τον Φεβρουάριο του 2024 για να παρακολουθήσουν αγώνες του Six Nations. Την επόμενη ημέρα, ξύπνησε νιώθοντας πολύ άσχημα, με την ίδια και τους γύρω της να αποδίδουν αρχικά την κατάσταση σε ένα πολύ έντονο hangover, θεωρώντας ότι τα συμπτώματα οφείλονταν στην κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο, η υγεία της δεν βελτιωνόταν όπως αναμενόταν. Η νεαρή φοιτήτρια άρχισε να παρουσιάζει έντονη υπνημία, αδυναμία να κρατήσει φαγητό και υψηλό πυρετό, με τη θερμοκρασία του σώματός της να εναλλάσσεται συνεχώς μεταξύ έντονης ζέστης και κρύου. Όπως η ίδια περιέγραψε χαρακτηριστικά, «Ήμουν υπερβολικά νυσταγμένη, δεν μπορούσα να κρατήσω φαγητό και ένιωθα πότε ζέστη και πότε κρύο. Τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν hangover», αναγνωρίζοντας ότι κάτι πιο σοβαρό συνέβαινε.

Η διαδικτυακή διάγνωση και η ραγδαία επιδείνωση

Μπροστά στην επιδείνωση των συμπτωμάτων, η Elle απευθύνθηκε αρχικά σε γιατρό μέσω διαδικτυακής ιατρικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, εκτιμήθηκε ότι πιθανότατα έπασχε από λαρυγγίτιδα και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. Παρόλα αυτά, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν καν σε θέση να πάει να παραλάβει τη φαρμακευτική αγωγή που της είχε συνταγογραφηθεί.

Η 18χρονη περιέγραψε ότι άρχισε να αισθάνεται έντονη μυϊκή πίεση και πόνο σε όλο της το σώμα, ενώ η υπνημία και η γενική αδυναμία έγιναν ακόμη πιο έντονες και εξουθενωτικές. Μπροστά σε αυτή την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και την αδυναμία της να ανταποκριθεί ακόμη και σε απλές καθημερινές ενέργειες, πήρε την κρίσιμη απόφαση να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Η διάγνωση της σηψαιμίας στο νοσοκομείο του Κάρντιφ

Όταν έφτασε στο University Hospital of Wales στο Κάρντιφ, η Elle Black εξέφρασε στους γιατρούς τον έντονο φόβο της ότι μπορεί να είχε προσβληθεί από σηψαιμία, αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα των συμπτωμάτων της. Οι γιατροί ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ανησυχία της, προχωρώντας σε γρήγορη εξέταση και αξιολόγηση της κατάστασής της.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία της διαλογής ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την άφιξή της. Λιγότερο από μισή ώρα μετά, είχε ήδη ξεκινήσει η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών και υγρών, μια κίνηση ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πιθανής μόλυνσης. Αργότερα, οι ιατροί επιβεβαίωσαν τη διάγνωση: η σηψαιμία είχε αναπτυχθεί ως επιπλοκή του quinsy, ενός σοβαρού αποστήματος που εμφανίζεται στην περιοχή γύρω από τις αμυγδαλές και αποτελεί συχνά επιπλοκή της αμυγδαλίτιδας.

Η νοσηλεία, η ανάρρωση και η προειδοποίηση των γιατρών

Μετά τη διάγνωση, η Elle παρέμεινε νοσηλευόμενη στο University Hospital of Wales για αρκετές ημέρες, λαμβάνοντας εντατική ιατρική φροντίδα. Αρχικά, της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά και υγρά για την καταπολέμηση της μόλυνσης και την υποστήριξη του οργανισμού της. Στη συνέχεια, συνέχισε τη θεραπεία με αντιβιοτική αγωγή από το στόμα, μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της και την αποκατάσταση της υγείας της.

Ένα γεγονός που έμεινε έντονα χαραγμένο στη μνήμη της νεαρής φοιτήτριας ήταν η προειδοποίηση που της απηύθυναν οι γιατροί πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Της εξήγησαν ότι αν είχε περιμένει ακόμη 12 ώρες πριν αναζητήσει ιατρική βοήθεια, η έκβαση της κατάστασής της θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική και πιθανώς μη αναστρέψιμη. Η ίδια δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πλήρως πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή της, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της γρήγορης αντίδρασης σε παρόμοιες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta