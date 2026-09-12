Γιώργος Μαζωνάκης: Λαϊκή αγρυπνία την Κυριακή στη Νίκαια, η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα

Η οικογένεια του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η σορός του θα τεθεί σε «λαϊκή αγρυπνία» από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η «λαϊκή αγρυπνία» στην αγαπημένη ενορία

Η «λαϊκή αγρυπνία» θα ξεκινήσει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30 το απόγευμα. Θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, μια εκκλησία και ενορία που, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας, ήταν ιδιαίτερα αγαπημένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλες και φίλους, καθώς και σε όσους τον αγάπησαν, να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η οικογένεια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ως «λαϊκή αγρύπνια» και ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης προς τον εκλιπόντα καλλιτέχνη. Η παρουσία της σορού του στην γενέτειρά του, τη Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να αποδώσει τον ύστατο χαιρετισμό.

Το τελευταίο αντίο σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12 το μεσημέρι, όπως διευκρινίζεται. Η οικογένεια επέλεξε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σεβόμενη την ιδιωτικότητα της στιγμής του αποχαιρετισμού.

Η απόφαση για κηδεία σε στενό κύκλο υπογραμμίζει την επιθυμία των οικείων του να θρηνήσουν τον αγαπημένο τους σε ένα πιο προσωπικό περιβάλλον. Το Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών θα είναι ο τόπος όπου θα αναπαυθεί ο τραγουδιστής, μετά την «λαϊκή αγρυπνία» που θα προηγηθεί.

Παράκληση για ενίσχυση του Humanity Greece

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη απηύθυνε θερμή παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Αντί για στεφάνια, ζητείται η ενίσχυση του Εθελοντικού Κέντρου Ελλάδας, Humanity Greece. Αυτή η κίνηση αποτελεί έναν τρόπο να μετατραπεί η θλίψη σε πράξη αλληλεγγύης, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη μέσα από την προσφορά.

Η επιλογή του Humanity Greece ως φορέα ενίσχυσης δείχνει την ευαισθησία της οικογένειας και την επιθυμία της να στηρίξει το έργο ενός οργανισμού που προσφέρει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Η παράκληση αυτή περιλαμβάνεται ρητά στην επίσημη δήλωση των οικείων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δήλωση της οικογένειας

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.»

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Enikos