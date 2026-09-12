Η καταγραφή των κινήσεων του γιατρού στο Κολωνάκι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τις κινήσεις ενός γιατρού στην περιοχή του Κολωνακίου. Οι καταγραφές αυτές πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εντός του ιατρείου του συγκεκριμένου γιατρού. Το υλικό προσφέρει μια νέα οπτική στα γεγονότα, καταγράφοντας λεπτομερώς τις μετακινήσεις του γιατρού σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Το νέο οπτικό υλικό και η προέλευσή του

Ένα νέο βίντεο, χαρακτηριζόμενο ως ντοκουμέντο, έχει δει το φως της δημοσιότητας, εστιάζοντας στις δραστηριότητες ενός γιατρού στην καρδιά του Κολωνακίου. Το οπτικό αυτό υλικό παρουσιάζει τις κινήσεις του εν λόγω γιατρού, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των μετακινήσεών του σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η αποκάλυψη του βίντεο έγινε από το MEGA, το οποίο έφερε στο φως τις συγκεκριμένες καταγραφές. Το περιεχόμενο του βίντεο επικεντρώνεται στις ενέργειες του γιατρού, ακριβώς την περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο του. Αυτή η παράλληλη χρονική στιγμή αποτελεί βασικό στοιχείο του δημοσιεύματος.

Οι καταγεγραμμένες κινήσεις του γιατρού

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο γιατρός εντοπίστηκε αρχικά σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου. Η παρουσία του εκεί αποτελεί το σημείο εκκίνησης των καταγεγραμμένων κινήσεών του, πριν από την μετάβασή του προς το ιατρείο του.

Μετά την παραμονή του στο εστιατόριο, το οπτικό υλικό δείχνει τον γιατρό να αποχωρεί από τον χώρο. Στη συνέχεια, καταγράφεται η πορεία του προς το ιατρείο του. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετακίνησης, ο γιατρός φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο, μια λεπτομέρεια που αποτυπώνεται καθαρά από τις κάμερες.

Η ακριβής χρονική σήμανση

Οι κάμερες που κατέγραψαν τις κινήσεις του γιατρού παρείχαν και την ακριβή χρονική σήμανση των γεγονότων. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγραφές υποδεικνύουν ότι η ώρα ήταν 14:43 τη στιγμή που ο γιατρός πραγματοποιούσε τις συγκεκριμένες μετακινήσεις στο Κολωνάκι.

Η συγκεκριμένη ώρα, 14:43, αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο που προστίθεται στην πληροφόρηση γύρω από τις δραστηριότητες του γιατρού και τη χρονική σύμπτωση με την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του. Η λεπτομέρεια αυτή ενισχύει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από το βίντεο ντοκουμέντο.

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο

Το βίντεο ντοκουμέντο, που ήρθε στο φως, συνδέεται άμεσα με την παρουσία του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του συγκεκριμένου γιατρού. Οι καταγεγραμμένες κινήσεις του γιατρού συνέβησαν ακριβώς την ώρα που ο καλλιτέχνης βρισκόταν εντός του χώρου του ιατρείου, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες.

Η ταυτόχρονη αυτή παρουσία αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου αποκτούν σημασία οι καταγραφές των κινήσεων του γιατρού. Η είδηση εστιάζει σε αυτή τη χρονική σύμπτωση, παρουσιάζοντας τα γεγονότα όπως αυτά αποτυπώνονται στο οπτικό υλικό και στις συνοδευτικές πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta