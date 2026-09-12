Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο αγόρι μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ώρες αγωνίας βιώνουν οι οικείοι ενός 4χρονου αγοριού από την Αυστραλία, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η διακομιδή του έγινε μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ανάβυσσο. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίζεται ως πολύ κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του 4χρονου

Το τετράχρονο αγόρι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η άμεση διακομιδή του κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς η υγεία του παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα μετά το συμβάν στην πισίνα. Ο μηχανισμός για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό.

Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του μικρού ασθενούς, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Η αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του είναι μεγάλη, καθώς η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Το περιστατικό στην πισίνα της Αναβύσσου

Το σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Αναβύσσου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι βρισκόταν μέσα στην πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας, όταν συνέβη το συμβάν. Ο τραυματισμός του παιδιού φέρεται να σημειώθηκε ενώ αυτό βρισκόταν στο νερό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και ο τρόπος με τον οποίο το παιδί έφτασε σε αυτή την κατάσταση παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια ή τις συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό του μικρού αγοριού.

Εθνικότητα και χρονική στιγμή του συμβάντος

Το 4χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, κατάγεται από την Αυστραλία. Η εθνικότητα του παιδιού έγινε γνωστή μέσα από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με το περιστατικό.

Το συμβάν στην πισίνα του ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Η χρονική αυτή ένδειξη προσδιορίζει το πότε ακριβώς έλαβε χώρα το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε στην εσπευσμένη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

Διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Αμέσως μετά το περιστατικό, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Αναμένεται να ξεκινήσει ενδελεχής διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 4χρονο αγόρι. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα και θα συλλέξουν πληροφορίες για να ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Παρά την κινητοποίηση, οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω έρευνα. Η διαδικασία διερεύνησης θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει κάθε πτυχή του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην κρίσιμη κατάσταση του παιδιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit