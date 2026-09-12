Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας με μηχάνημα έργου.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30, κινητοποιώντας άμεσα τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης στην δύσβατη δασική περιοχή.

Επίγειες δυνάμεις μάχονται τη φωτιά

Για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς, στο πεδίο επιχειρούν 12 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας, προσπαθώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Τους πυροσβέστες συνδράμει μία εξειδικευμένη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ. Η ομάδα αυτή είναι εκπαιδευμένη να επιχειρεί σε δύσβατα εδάφη, όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι αδύνατη. Επιπλέον, τρία πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά στην περιοχή, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και νερό.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά από αέρος, με τη συνδρομή τριών εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, τρία ελικόπτερα συμμετέχουν ενεργά στην αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς. Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, έχουν κινητοποιηθεί και τρία αεροσκάφη.

Η ταυτόχρονη δράση των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ειδικά σε δασικές εκτάσεις. Τα εναέρια μέσα βοηθούν στον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και στην ψύξη των θερμών σημείων, επιτρέποντας στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συνδρομή από τον Δήμο Κόνιτσας

Ο Δήμος Κόνιτσας κινητοποιήθηκε άμεσα, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Φούρκας. Η συνδρομή του Δήμου κρίνεται σημαντική για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος διέθεσε ένα μηχάνημα έργου. Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της φωτιάς, καθώς και για τη διάνοιξη ή βελτίωση των δρόμων πρόσβασης, διευκολύνοντας την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων και του προσωπικού.

Διερεύνηση της κεραυνικής δραστηριότητας

Στην ευρύτερη περιοχή της Φούρκας Κόνιτσας, όπου εκδηλώθηκε η δασική πυρκαγιά, καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς.

Η πιθανή σύνδεση της κεραυνικής δραστηριότητας με την έναρξη της φωτιάς είναι ένα συχνό φαινόμενο σε δασικές περιοχές. Η διερεύνηση αυτής της παραμέτρου είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αιτία της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit