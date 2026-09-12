Η BMW iX5 Hydrogen πλησιάζει την παραγωγή, με εντατικές δοκιμές και προετοιμασία εργοστασίων

Η νέα BMW iX5 Hydrogen, η οποία προορίζεται να αποτελέσει το πρώτο μοντέλο ευρείας παραγωγής της BMW με σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, έχει περάσει στην επόμενη φάση της εξέλιξής της. Αυτή την περίοδο, τα πρωτότυπα οχήματα υποβάλλονται σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προετοιμάζει τη βιομηχανική παραγωγή των συστημάτων κυψελών καυσίμου, με εργασίες να λαμβάνουν χώρα στο Hydrogen Competence Centre του Μονάχου και στο εργοστάσιο του BMW Group στο Στάιερ της Αυστρίας.

Εντατικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες

Οι μηχανικοί της BMW πραγματοποιούν εκτενείς δοκιμές στα πρωτότυπα της iX5 Hydrogen, αξιολογώντας όχι μόνο τη λειτουργία των κυψελών καυσίμου, αλλά και τη συνεργασία όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, την μπαταρία υψηλής τάσης, τις δεξαμενές BMW Hydrogen Flat Storage και τη μονάδα Energy Master, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δοκιμές διεξάγονται κάτω από ποικίλες περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες, ακόμη και υπό υψηλό φορτίο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της ανάκτησης ενέργειας και της θερμικής διαχείρισης. Η εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το υδρογονοκίνητο SUV θα προσφέρει τη δυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της BMW, χωρίς συμβιβασμούς.

Προετοιμασία για τη βιομηχανική παραγωγή

Στο Hydrogen Competence Centre του Μονάχου, έχει ήδη ξεκινήσει η επόμενη φάση συναρμολόγησης των συστημάτων κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς. Παράλληλα, το εργοστάσιο του BMW Group στο Στάιερ της Αυστρίας προετοιμάζεται εντατικά για τη μελλοντική μαζική παραγωγή αυτών των συστημάτων. Στο αυστριακό εργοστάσιο έχουν ήδη εγκατασταθεί τα πρώτα συστήματα δοκιμών και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τη γραμμή παραγωγής.

Η διαδικασία συναρμολόγησης των πρωτοτύπων στο Μόναχο χρησιμοποιείται και για την εξέλιξη των διαδικασιών κατασκευής. Η εμπειρία που αποκτάται από αυτή τη φάση μεταφέρεται στις ομάδες του Στάιερ, οι οποίες θα αναλάβουν την παραγωγή των συστημάτων κυψελών καυσίμου όταν το πρόγραμμα περάσει στη βιομηχανική του φάση.

Στόχοι απόδοσης και αυτονομίας

Η BMW στοχεύει σε επιδόσεις για την iX5 Hydrogen που θα είναι αντίστοιχες με εκείνες της αμιγώς ηλεκτρικής iX5. Συγκεκριμένα, η επιτάχυνση από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα. Η εκτιμώμενη αυτονομία του οχήματος προβλέπεται να φτάνει έως τα 750 χιλιόμετρα, βάσει του πρωτοκόλλου WLTP.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι ο γρήγορος ανεφοδιασμός των δεξαμενών υδρογόνου, ο οποίος θα απαιτεί λιγότερο από πέντε λεπτά. Το σύστημα κίνησης παραμένει αμιγώς ηλεκτρικό, με την απαραίτητη ενέργεια να παράγεται μέσα στο αυτοκίνητο από την αντίδραση του υδρογόνου στις κυψέλες καυσίμου.

Η δήλωση του επικεφαλής του τμήματος υδρογόνου

Ο Γιόζεφ Χόχραϊτερ, επικεφαλής του τμήματος οχημάτων υδρογόνου του BMW Group, δήλωσε σχετικά με το όραμα της εταιρείας για το νέο μοντέλο. «Το όραμά μας για την BMW iX5 Hydrogen είναι ξεκάθαρο: θέλουμε να είναι μία πραγματική BMW που προσφέρει οδηγική απόλαυση. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε ένα απόλυτα συντονισμένο συνολικό σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χόχραϊτερ, οι μέχρι τώρα δοκιμές δείχνουν ότι το σύστημα κυψελών καυσίμου, η μπαταρία υψηλής τάσης και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συνεργάζονται ήδη αποτελεσματικά, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο στην εξέλιξη του οχήματος.

Το υδρογόνο ως συμπληρωματική τεχνολογία

Για την BMW, η τεχνολογία του υδρογόνου δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία. Αντιμετωπίζεται ως μια συμπληρωματική επιλογή στην γκάμα των εναλλακτικών λύσεων κίνησης, προσφέροντας ένα επιπλέον βήμα προς την βιώσιμη κινητικότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta