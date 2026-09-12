Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, βρέθηκε νεκρός στον δρόμο

Το νησί της Αντιπάρου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου, Αναστάσιου Φαρούπου. Ο κ. Φαρούπος βρέθηκε χθες το βράδυ πεσμένος στο έδαφος, δίπλα στο σκούτερ που οδηγούσε, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του. Τον εντόπισε περαστικός, με τις συνθήκες του θανάτου του να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο δήμαρχος

Ο Αναστάσιος Φαρούπος, δήμαρχος Αντιπάρου, εντοπίστηκε χθες το βράδυ από διερχόμενο πολίτη, πεσμένος στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο δήμαρχος επέστρεφε προς την οικία του.

Δίπλα του βρισκόταν το δίκυκλο σκούτερ που χρησιμοποιούσε. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του και στον θάνατό του δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Η πλούσια επαγγελματική διαδρομή του Αναστάσιου Φαρούπου

Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε μια μακρά και ενεργή επαγγελματική πορεία στον χώρο της λογιστικής και της οικονομικής διαχείρισης, πριν αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου. Το 1990, παρακολούθησε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 200 ωρών με θέμα τη «σύγχρονη λογιστική οργάνωση για Μ.Μ.Ε.», το οποίο διοργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.

Η επιμόρφωσή του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Από το 1991 έως και το 2009, συμμετείχε σε πλήθος σεμιναρίων. Μεταξύ αυτών ήταν επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου που διοργανώθηκαν από τον πανελλήνιο σύλλογο λογιστών και την πανελλήνια ομοσπονδία λογιστών. Επίσης, έλαβε μέρος σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, ενισχύοντας συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον τομέα.

Εκτός από την εκτεταμένη επιμόρφωση, ο κ. Φαρούπος διατηρούσε το δικό του φοροτεχνικό γραφείο από τον Μάρτιο του 1993 έως και τον Σεπτέμβριο του 2005. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου του 2000 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2003, είχε διατελέσει οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Ήταν αναγνωρισμένο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γεγονός που υπογράμμιζε την επαγγελματική του ιδιότητα και εμπειρία. Διέθετε άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, πιστοποιώντας την υψηλή του κατάρτιση και την ικανότητά του να χειρίζεται σύνθετα οικονομικά θέματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr