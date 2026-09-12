Πατούλης για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Απατεωνικές καταστάσεις και παραπλανητικοί τρόποι»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο ΕΡΤnews σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο Σύλλογος. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Πατούλης υποστήριξε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είχαν εντοπίσει το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΙΣΑ

Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι το εν λόγω ιατρείο είχε ελεγχθεί συνολικά τρεις φορές. Αρνήθηκε ξανά οποιαδήποτε ευθύνη του ΙΣΑ για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο οι δύο γιατροί προέβαιναν σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αν γίνονταν «απατεωνικές καταστάσεις» είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουν και να πουν οι αρμόδιες Αρχές.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι, αν οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν παραπλανητικούς τρόπους ή απατεωνικές καταστάσεις, αυτό μένει να το δουν και να το ελέγξουν οι Αρχές. Πρόσθεσε δε ότι υπάρχουν χαρτιά και υπογραφές από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που επιβεβαιώνουν τους ελέγχους.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πιο αναλυτικά, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι ο πρώτος έλεγχος στο ιατρείο ήταν δειγματοληπτικός και πραγματοποιήθηκε όταν αυτό άνοιξε. Το 2024, σε έναν νέο έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν βρέθηκε κανένα σχετικό μηχάνημα. Ο κ. Πατούλης διευκρίνισε ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος έγινε το ’24 και δεν εντοπίστηκε τέτοιο μηχάνημα.

Ανώνυμη καταγγελία και εντοπισμός φυγόκεντρου

Το καλοκαίρι του 2025, μετά από μία ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία που ανέφερε ότι στο ιατρείο γίνονται «εναλλακτικές θεραπείες», κλιμάκιο του ΙΣΑ μετέβη αυτεπαγγέλτως για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, εντοπίστηκε μία φυγόκεντρος σε ένα βοηθητικό δωμάτιο.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία έγγραφη καταγγελία, παρόλο που, όπως ανέφερε, στο ιατρείο «μπήκαν επώνυμοι, διάφοροι». Η τηλεφωνική καταγγελία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, έγινε ανώνυμα. Οι υπηρεσίες, λόγω της ευαισθησίας για «εναλλακτικές γενικότερα» θεραπείες, αποφάσισαν να πάνε αυτεπαγγέλτως να δουν τι υπηρεσίες παρέχονταν.

Το ζήτημα των «απατεωνικών καταστάσεων»

Στον έλεγχο του καλοκαιριού του 2025, βρέθηκε η φυγόκεντρος και ένα «σαν βοηθητικό» σε ένα άλλο δωμάτιο. Οι υπηρεσίες του ΙΣΑ δήλωσαν ότι δεν υπήρχε λόγος αυτά να υπάρχουν σε παθολογικό ιατρείο, ενώ δεν είδαν κανένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η επανεξέταση για το αν αυτά υπήρχαν έγινε τον Νοέμβριο του 2025, ολοκληρώνοντας τις τρεις φορές που είχε εξεταστεί το ιατρείο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr