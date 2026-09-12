Βρέθηκε καμένο το δεύτερο όχημα των συνεργών μετά την απόδραση βαρυποινίτη στις Σέρρες

Ολοσχερώς καμένο εντοπίστηκε σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης ένα δεύτερο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους συνεργούς του βαρυποινίτη μετά την κινηματογραφική απόδραση που σημειώθηκε στις Σέρρες. Το εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που συλλέγουν οι διωκτικές αρχές, καθώς ο εντοπισμός του σε συγκεκριμένη τοποθεσία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την περαιτέρω εξέλιξη των ερευνών και τον εντοπισμό των δραστών.

Ο εντοπισμός του δεύτερου οχήματος

Το δεύτερο όχημα, το οποίο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο, εντοπίστηκε σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τις Σέρρες, όπου είχε σημειωθεί η απόδραση. Τις φλόγες που τύλιγαν το όχημα αντιλήφθηκε διερχόμενος πολίτης γύρω στις 6 το πρωί, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν τάχιστα στο σημείο του συμβάντος και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της στη γύρω δασική έκταση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ThessPost.gr, το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών είναι ότι πρόκειται πράγματι για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της απόδρασης.

Το συγκεκριμένο σημείο εντοπισμού του καμένου οχήματος θεωρείται κρίσιμο για τις αρχές, καθώς ενδέχεται να αποτελεί και το τελευταίο μέχρι στιγμής ίχνος της διαδρομής που ακολούθησαν οι συνεργοί του βαρυποινίτη μετά την απόδραση.

Τα ευρήματα στο πρώτο όχημα των δραστών

Υπενθυμίζεται ότι ένα πρώτο όχημα, συγκεκριμένα ένα αγροτικό Nissan Navara, είχε εντοπιστεί νωρίτερα σε χωματόδρομο, αυτή τη φορά κοντά στο νοσοκομείο των Σερρών. Η ανακάλυψη του πρώτου οχήματος είχε δώσει στις αρχές τα πρώτα απτά στοιχεία για την υπόθεση, θέτοντας σε κίνηση τις έρευνες.

Στο εσωτερικό του αγροτικού Nissan Navara, οι αρχές είχαν βρει σημαντικά ευρήματα, όπως ένα Καλάσνικοφ, ένα μπιτόνι με βενζίνη, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα αυτά στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών για τον εντοπισμό τόσο του βαρυποινίτη όσο και των συνεργών του, οι οποίοι φέρονται να οργάνωσαν και να εκτέλεσαν την κινηματογραφική απόδραση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr