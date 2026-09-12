Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία στην έρευνα για το κενό των 87 λεπτών και τον καθαρισμό του ιατρείου

Νέα στοιχεία και κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες του περιστατικού, με το επίκεντρο να βρίσκεται σε ένα κενό 87 λεπτών από την κατάρρευση του τραγουδιστή έως την κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς και σε ενέργειες καθαρισμού του χώρου και διαγραφής δεδομένων.

Το κενό των 87 λεπτών και οι αντιφάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα κενό 87 λεπτών, το οποίο μεσολαβεί από τη στιγμή της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη έως την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο και ποιες ενέργειες έγιναν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου, τα 87 λεπτά αυτά περιλαμβάνουν 42 λεπτά κατά τα οποία φέρεται να λειτουργούσε το μηχάνημα, καθώς και 45 λεπτά όπου έβλεπε τους δύο γιατρούς να πηγαινοέρχονται με πανικό στο δωμάτιο, προσπαθώντας να κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι που της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Διαφορετικές καταθέσεις για την ώρα προσέλευσης

Σημαντικές ανακολουθίες έχουν προκύψει στις καταθέσεις των παρευρισκομένων σχετικά με την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 13:55. Ωστόσο, η μία γραμματέας ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έφτασε μεταξύ 14:00 και 14:30, ενώ η δεύτερη γραμματέας δήλωσε 15:30.

Την ίδια στιγμή, η ίδια η γιατρός φέρεται να δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε μετά τις 16:00. Η ώρα προσέλευσης που είχε αρχικά καταχωριστεί φέρεται να έχει διαγραφεί, με μεταγενέστερη ώρα να εμφανίζεται, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας.

Καθαρισμός του ιατρείου και διαγραφή δεδομένων

Από φωτογραφίες ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν, φαίνεται ότι το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ο τραγουδιστής είχε καθαριστεί πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Η νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι η ίδια και μία ακόμη συνάδελφός της ασχολήθηκαν με την καθαριότητα του χώρου, αναφέροντας ότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εκάστοτε ασθενούς.

Η γραμματέας του ιατρείου δήλωσε επίσης ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη και ότι τα κορίτσια που καθάρισαν δεν γνώριζαν εάν απαγορεύεται να μην ακουμπήσουν κάτι στον χώρο. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν οι δύο γιατροί προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού του χώρου τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν νεκρός.

Παράλληλα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις και ραντεβού. Από την ψηφιακή έρευνα κατέστη δυνατή η ανάκτηση δεδομένων που είχαν διαγραφεί, το περιεχόμενο των οποίων θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ερωτήματα για την πλασμαφαίρεση και τη διαδικασία

Ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ιατρική πράξη που εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια προωθείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως μέθοδος αντιγήρανσης.

Οι δύο γιατροί που διαχειρίζονταν το ιατρείο υποστήριξαν αρχικά πως ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται να υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, καθώς η θεραπεία φέρεται να είχε ήδη αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε. Μάλιστα, η ίδια η γιατρός φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία πως ρώτησε τον τραγουδιστή αν είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και εκείνος της απάντησε θετικά, παρ’ όλα αυτά προχώρησε στη διαδικασία.

Το γαλλικό περιοδικό Paris Match, σε εκτενές αφιέρωμα, αναδεικνύει τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα. Αξιωματούχοι του χώρου της Υγείας επισημαίνουν στο δημοσίευμα ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και νοσοκομειακή υποστήριξη. Στο δημοσίευμα έχει κάνει δηλώσεις και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η έρευνα των αρχών σε πλήρη εξέλιξη

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά ίχνη, τις καταχωρίσεις των ραντεβού, τα δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και τις επικοινωνίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων. Στο κινητό της γιατρού φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή μέσα στο ιατρείο, εύρημα που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απάντηση σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν ανακύψει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos