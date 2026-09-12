Ο Αντονέλι ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές της Formula 1 στην Ισπανία, ατύχημα για τον Χάμιλτον

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία διεξήχθη στο Madring. Η διαδικασία, που αποτελεί μέρος του Grand Prix Ισπανίας, του 14ου αγώνα της Formula 1 για το 2026, αποδείχθηκε επεισοδιακή, καθώς σημαδεύτηκε από δύο ατυχήματα.

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο και σύγκρουση με τις προστατευτικές μπαριέρες, ενώ λίγο αργότερα ο Όλιβερ Μπέρμαν προσέκρουσε επίσης στις μπαριέρες. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα το Σάββατο για να ολοκληρώσουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Αντονέλι στην κορυφή και οι επιδόσεις των οδηγών

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix Ισπανίας. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes F1 έδειξε ιδιαίτερη δυναμική στην πίστα του Madring, καταγράφοντας με τη μαλακή γόμα ελαστικών έναν χρόνο 1:32,797.

Αυτός ο χρόνος αναδείχθηκε ως ο ταχύτερος γύρος του τριημέρου μέχρι στιγμής. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία 0,166 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντονέλι. Ο Μονεγάσκος είχε μια θετική περίοδο, υποδεικνύοντας ότι η ιταλική ομάδα θα διεκδικήσει την pole position στις επερχόμενες κατατακτήριες δοκιμές. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα βελτιωμένη, με τον Αυστραλό να απέχει 0,189 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Τα ατυχήματα του Χάμιλτον και του Μπέρμαν

Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διακόπηκε λόγω ατυχημάτων. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο στη στροφή 22 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Παρότι η ζημιά στο μονοθέσιό του ήταν μικρή, ο Βρετανός σταμάτησε στην άκρη της πίστας, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τη διαδικασία.

Η αργοπορία των βοηθών πίστας στην επιδιόρθωση των προστατευτικών μπαριερών οδήγησε σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του FP3 κατά 15 λεπτά. Προς το τέλος της διαδικασίας, ο Όλιβερ Μπέρμαν προσέκρουσε επίσης στις μπαριέρες, αυτή τη φορά στη στροφή 11, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην αριστερή πλευρά του μονοθεσίου του. Η συμμετοχή του στις κατατακτήριες δοκιμές θα εξαρτηθεί άμεσα από την ταχύτητα των μηχανικών της Haas να επισκευάσουν τη VF-26 του.

Η εικόνα της κατάταξης μετά τα επεισόδια

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος, αν και έκανε έναν ανταγωνιστικό χρόνο, δεν κατάφερε να ανακτήσει όλο τον χαμένο χρόνο από το FP2 της Παρασκευής. Ο Βρετανός κατάφερε να ξεπεράσει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πολυπρωταθλητής, ο οποίος πρόλαβε να κάνει μόνο μία γρήγορη προσπάθεια, βρέθηκε στην πέμπτη θέση, 0,375 δευτερόλεπτα μακριά από τον ταχύτερο χρόνο.

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέλαβε την έκτη θέση, ενώ ο Λίαμ Λόσον με τη δεύτερη RB22 βρέθηκε στην έβδομη. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ εξασφάλισε την όγδοη θέση για την Audi, η οποία είχε δύο παρουσίες στην πρώτη δεκάδα. Ο Λιούις Χάμιλτον, παρά το ατύχημά του και τη μία μόλις χρονομετρημένη προσπάθεια, κατάφερε να καταταγεί στην ένατη θέση, ανάμεσα στον «Χουλκ» και τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ο οποίος συμπλήρωσε τη δεκάδα.

Η συνέχεια της δράσης

Η αγωνιστική δράση στην πίστα του Madring συνεχίζεται με τη μάχη για την pole position. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη, η ζωντανή κάλυψη θα ξεκινήσει στις 16:40.

Με πληροφορίες από: Gazzetta