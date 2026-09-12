Ο Τάι Νίκολς μιλάει για το Περιστέρι, τον Βασίλη Ξανθόπουλο και το προσωπικό του κίνητρο

Ο Τάι Νίκολς, ένας από τους λίγους ξένους παίκτες που παρέμειναν στο Περιστέρι από την περασμένη σεζόν, μίλησε για τη νέα χρονιά και τους στόχους του με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στο κίνητρό του, καθώς και στον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος αποτέλεσε βασικό λόγο της παραμονής του.

Η παραμονή στο Περιστέρι και ο ρόλος του

Ο Τάι Νίκολς ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα του Περιστερίου. Η παρουσία του ήταν καθοριστική, κάτι που τον καθιστά έναν από τους ελάχιστους ξένους που συνεχίζουν στην ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ομάδας, τονίζοντας ότι οι προπονήσεις κυλούν πολύ καλά. Ο Νίκολς αποτελεί βασικό στέλεχος του Περιστερίου και η παραμονή του θεωρείται σημαντική για τη συνέχεια της προσπάθθειας.

Η σημασία του Βασίλη Ξανθόπουλου

Ένας από τους κύριους λόγους που ο Τάι Νίκολς επέλεξε να παραμείνει στο Περιστέρι είναι ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος. Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε ότι ο Ξανθόπουλος είναι «εκπληκτικός» μαζί του και του επιτρέπει να παίζει το παιχνίδι του, εμπνέοντάς του αυτοπεποίθηση.

Σύμφωνα με τον Νίκολς, η δυνατότητα του προπονητή να κατανοεί τους παίκτες οφείλεται στο γεγονός ότι μόλις πριν από δύο χρόνια αγωνιζόταν και ο ίδιος στο ίδιο πρωτάθλημα. Αυτή η εμπειρία του επιτρέπει να μεταδίδει τις γνώσεις και την εμπειρία του, κάτι που ο Νίκολς θεωρεί ιδανικό για έναν αθλητή.

Η χημεία της ομάδας και οι προπονήσεις

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, το Περιστέρι είχε μια εξαιρετική πορεία, τόσο στη Stoixinam GBL όσο και στο FIBA Europe Cup. Το «μυστικό» αυτής της επιτυχίας ήταν η χημεία που υπήρχε μεταξύ των παικτών μέσα στο παρκέ.

Για τη νέα χρονιά, ο Τάι Νίκολς υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος προκειμένου να «δέσουν» όλοι οι νέοι παίκτες μεταξύ τους. Οι προπονήσεις αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στο να βρεθεί ξανά η χημεία που χαρακτήριζε την ομάδα την περασμένη σεζόν, με τον Νίκολς να δηλώνει ότι «μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά».

Το βαθύ προσωπικό κίνητρο του Νίκολς

Ο Τάι Νίκολς αποκάλυψε ότι το κίνητρό του είναι τεράστιο και προέρχεται από όλα όσα έχει περάσει στη ζωή του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κανείς άλλος δεν μπορεί να τον παρακινήσει εκτός από τον ίδιο του τον εαυτό, λόγω του τρόπου που μεγάλωσε και από εκεί που προέρχεται.

Παρόλο που απολαμβάνει να αγωνίζεται απέναντι σε ομάδες της EuroLeague, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Νίκολς αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια όπως κάθε άλλο ματς. Το μοναδικό του κίνητρο πηγάζει από μέσα του, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

Η αγωνιστική παρουσία την περασμένη σεζόν

Ο Τάι Νίκολς την σεζόν 2025-26 κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου για τη θέση του βασικού point guard της ομάδας του Περιστερίου. Οι εμφανίσεις του ήταν εξαιρετικές, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολς είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα. Αυτές οι επιδόσεις τον ανέδειξαν ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και ενίσχυσαν την απόφαση της ομάδας να τον διατηρήσει στο ρόστερ και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta