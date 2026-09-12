Η αστυνομία εξάρθρωσε παράνομο καζίνο σε κατάστημα της Αθήνας – Πέντε συλλήψεις

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, συγκεκριμένα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, εντόπισαν και εξάρθρωσαν ένα παράνομο καζίνο που λειτουργούσε σε κατάστημα στην Αθήνα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από στοχευμένη έρευνα, αποκαλύπτοντας την κρυφή λειτουργία τυχερών παιγνίων πίσω από την πρόσοψη ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνολικά, συνελήφθησαν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων του ιδιοκτήτη και του υπεύθυνου λειτουργίας της παράνομης επιχείρησης.

Η διπλή όψη του καταστήματος

Το εν λόγω κατάστημα παρουσίαζε την εικόνα ενός νόμιμου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργώντας κανονικά στην πρόσοψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος διαπίστωσαν ότι πίσω από αυτή την πρόσοψη, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο καζίνο. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα μιας στοχευμένης έρευνας που διεξήγαγε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, το οποίο περιλάμβανε πολλές κάμερες. Για το σύστημα αυτό, δεν υπήρχε καμία σχετική άδεια που να επιτρέπει την παρακολούθηση του χώρου. Αυτό το σύστημα αποτελούσε μέρος της υποδομής του παράνομου καζίνο, το οποίο λειτουργούσε κρυφά από τις αρχές.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση των αστυνομικών οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που σχετίζονταν με την παράνομη λειτουργία του καζίνο. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί παίκτες, οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του ελέγχου. Οι παίκτες συμμετείχαν στα τυχερά παιχνίδια που διοργανώνονταν παράνομα.

Εκτός από τους παίκτες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της παράνομης επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη λειτουργία του καζίνο. Παράλληλα, συνελήφθη και ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την καθημερινή διεξαγωγή των παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο εξοπλισμός του παράνομου καζίνο

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και την παρακολούθηση του χώρου. Μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν τρεις κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης, δηλαδή ως server της παράνομης επιχείρησης.

Επιπλέον, βρέθηκαν δεκαοκτώ κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, είκοσι οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεκαπέντε πληκτρολόγια και είκοσι ένα ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο εξοπλισμός αυτός υποδηλώνει την πλήρη οργάνωση του παράνομου καζίνο, το οποίο ήταν εξοπλισμένο για να εξυπηρετεί πολλούς παίκτες ταυτόχρονα. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο επιπλέον οθόνες, τρεις κάμερες και το χρηματικό ποσό των 885 ευρώ.

Το παρελθόν του καταστήματος

Το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου εντοπίστηκε το παράνομο καζίνο, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές. Στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, γεγονός που υποδεικνύει μια συστηματική παραβατική δραστηριότητα στον χώρο. Η προηγούμενη υπόθεση αφορούσε επίσης τη διοργάνωση τυχερών παιγνίων.

Οι εκμεταλλευτές του καταστήματος, στην προηγούμενη περίπτωση, είχαν ως σκοπό τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Αυτό γινόταν μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, γεγονός που προσέθετε ένα επιπλέον επίπεδο παρανομίας στις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, υπήρχε και ο σκοπός της εξαπάτησης των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά τα παιχνίδια, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εις βάρος τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki