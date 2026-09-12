Η δολοφονία του Θεόδωρου Δηλιγιάννη έξω από την Παλαιά Βουλή

Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, μία από τις πλέον επιδραστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού, βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Η μακρά του πορεία στην πολιτική σκηνή επισφραγίστηκε με την ανάληψη της πρωθυπουργίας της χώρας πέντε διαφορετικές φορές. Ωστόσο, η ζωή του έλαβε ένα τραγικό τέλος το 1905, όταν δολοφονήθηκε έξω από την Παλαιά Βουλή.

Μια πολιτική προσωπικότητα που σημάδεψε την εποχή

Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης αναγνωρίζεται ως ένας από τους πολιτικούς που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία. Η δράση του εκτείνεται από τον 19ο αιώνα έως και τα πρώτα χρόνια του 20ού, περίοδο κατά την οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της χώρας.

Η παρουσία του στην πολιτική ζωή ήταν τόσο ισχυρή, που κατάφερε να αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού της Ελλάδας συνολικά πέντε φορές. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την επιρροή και την αναγνώριση που είχε στο πολιτικό σύστημα της εποχής.

Η σφοδρή αντιπαλότητα με τον Χαρίλαο Τρικούπη

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής σταδιοδρομίας του Θεόδωρου Δηλιγιάννη ήταν η έντονη και μακροχρόνια αντιπαράθεσή του με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Τρικούπης θεωρούνταν ο μεγάλος του πολιτικός αντίπαλος, με τις κόντρες τους να αποτελούν συχνά το επίκεντρο του δημόσιου βίου.

Η πολιτική αυτή διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών σημάδεψε σημαντικά την ελληνική πολιτική σκηνή για δεκαετίες, διαμορφώνοντας τις κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές ισορροπίες της εποχής.

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και οι συνέπειές του

Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης φέρει σημαντική ευθύνη για την έκβαση του ελληνοτουρκικού πολέμου που διεξήχθη το έτος 1897. Αυτή η ένοπλη σύγκρουση αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της Ελλάδας, με τραγικές συνέπειες.

Ο πόλεμος του 1897 κατέληξε σε μια οδυνηρή ήττα για την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτό είχε βαρύ αντίκτυπο στη χώρα και στην πολιτική κληρονομιά του Δηλιγιάννη, καθώς συνδέθηκε άμεσα με την αποτυχία αυτή.

Η απαγόρευση των χαρτοπαικτικών λεσχών και οι αντιδράσεις

Μεταξύ των κυβερνητικών αποφάσεων του Θεόδωρου Δηλιγιάννη ήταν και η απαγόρευση της λειτουργίας των χαρτοπαικτικών λεσχών. Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο την πάταξη ενός φαινομένου που απασχολούσε την κοινωνία της εποχής.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε συγκεκριμένους κύκλους, ιδίως μεταξύ των τακτικών θαμώνων και όσων σχετίζονταν με τη λειτουργία αυτών των χώρων, δημιουργώντας δυσαρέσκεια που, όπως αποδείχθηκε, είχε μοιραίες συνέπειες.

Το τραγικό τέλος έξω από την Παλαιά Βουλή

Η ζωή του Θεόδωρου Δηλιγιάννη έληξε με έναν βίαιο και τραγικό τρόπο το 1905. Η δολοφονία του συνέβη σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό σημείο, έξω από το κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο δράστης της δολοφονίας ήταν ένας μπράβος, ο οποίος ήταν γνωστός ως τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών. Η πράξη του αποδόθηκε στην απόφαση του τότε πρωθυπουργού να απαγορεύσει τη λειτουργία των εν λόγω λεσχών, γεγονός που οδήγησε σε αυτή τη μοιραία κατάληξη για τον Δηλιγιάννη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta