Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να εφαρμοστούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμίσεις αφορούν το ρεύμα πορείας προς δυτικά και θα ισχύσουν μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα). Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 23:00΄ έως τις 05:00΄ της επομένης ημέρας.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσουν αργά το βράδυ, στις 23:00΄, και θα διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, συγκεκριμένα έως τις 05:00΄.

Το τμήμα της ανατολικής εσωτερικής Περιφερειακής Οδού που επηρεάζεται είναι αυτό που εκτείνεται μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, γνωστού ως Κωνσταντινοπολίτικα, και του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9, που βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων αφορά αποκλειστικά το ρεύμα πορείας των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα. Αυτή η διακοπή θα εφαρμοστεί στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά.

Το σημείο όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία είναι στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, δηλαδή στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων. Οι οδηγοί που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο δεν θα είναι δυνατή κατά τις αναφερόμενες ώρες.

Η προτεινόμενη διαδρομή εκτροπής

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη διαδρομή εκτροπής. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων που κινούνται στο ρεύμα προς δυτικά θα εκτρέπεται αρχικά μέσω της οδού Σταγειρίτη.

Στη συνέχεια, με την κατάλληλη σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί, τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα. Μέσω αυτών των οδών, η κυκλοφορία θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, χρησιμοποιώντας τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ9, στην περιοχή της Τούμπας.

Κανονική ροή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά το ρεύμα πορείας προς δυτικά. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση δεν θα επηρεαστούν από τις συγκεκριμένες αλλαγές και μπορούν να χρησιμοποιούν την Περιφερειακή Οδό χωρίς περιορισμούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Έκκληση για προσοχή από την Τροχαία

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς που θα χρησιμοποιήσουν την ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα των ρυθμίσεων. Ζητάει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλεί επίσης τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Η τήρηση των οδηγιών και η προσοχή κρίνονται απαραίτητες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και για την αποτροπή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης στις παρακαμπτήριες οδούς και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Με πληροφορίες από: News.gr