Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Κινητοποιήθηκαν έξι εναέρια μέσα για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Λεύκες της Πάρου. Η είδηση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση των φλογών.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στις Λεύκες Πάρου

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από εύφλεκτα υλικά, καθιστώντας την αντιμετώπισή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Λεύκες, ένα σημείο στο νησί της Πάρου, το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ώρα εκδήλωσης, καθώς και η φύση της βλάστησης, απαιτούσαν άμεση και συντονισμένη αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για γρήγορη επέμβαση. Η περιοχή των Λευκών, όπως και πολλές άλλες στο νησί, είναι ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες, οπότε και οι συνθήκες μπορεί να ευνοούν την εξάπλωση των φλογών.

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πάρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέθεσε σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο του περιορισμού της φωτιάς και της προστασίας των γύρω περιοχών. Οι πυροσβέστες εργάζονται εντατικά, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τεχνικές κατάσβεσης στο έδαφος.

Την προσπάθεια των έξι πυροσβεστών ενισχύουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Τα οχήματα αυτά είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών νερού και ειδικών εργαλείων. Η παρουσία των τριών οχημάτων είναι καθοριστική για την παροχή συνεχούς υποστήριξης και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης στο πεδίο.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά από την κινητοποίηση εναέριων μέσων. Συνολικά, έξι εναέρια μέσα έχουν σηκωθεί για να συνδράμουν στην προσπάθεια, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος. Η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ταχεία κάλυψη της έκτασης της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της, ειδικά σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα από το έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν συνεχείς ρίψεις, στοχεύοντας τις εστίες της φωτιάς. Την προσπάθεια των αεροσκαφών συμπληρώνουν δύο ελικόπτερα, τα οποία παρέχουν επιπλέον υποστήριξη και ευελιξία στις ρίψεις. Η συνδυασμένη δράση των τεσσάρων αεροσκαφών και των δύο ελικοπτέρων αποτελεί ένα ισχυρό μέτωπο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στις Λεύκες Πάρου.

Η υποστήριξη από τις υδροφόρες των ΟΤΑ

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Λεύκες της Πάρου, παρέχεται και ουσιαστική συνδρομή από τις υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Αυτή η συνεργασία είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, η οποία είναι απαραίτητη για την αδιάκοπη λειτουργία των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Οι υδροφόρες των ΟΤΑ συμβάλλουν στην τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς διακοπές. Η συνδρομή αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νησί της Πάρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader