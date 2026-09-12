Το πρώτο Airbnb των Βαλκανίων ήταν ένα παλάτι στη Βάρνα της Βουλγαρίας

Μια πρωτοποριακή ιδέα για τη διαμονή τουριστών, η οποία θυμίζει τις σύγχρονες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airbnb, είχε αναπτυχθεί στη Βουλγαρία δεκαετίες πριν αυτές εμφανιστούν. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας φέρεται να αξιοποίησε ένα παλάτι στη χώρα αυτή, μετατρέποντάς το σε τουριστικό κατάλυμα. Η εν λόγω πρωτοβουλία καταγράφηκε σε ρεπορτάζ ελληνικού περιοδικού, αναδεικνύοντας ένα ασυνήθιστο μοντέλο τουριστικής εκμετάλλευσης.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας και η πρωτοποριακή ιδέα

Πολύ πριν η έννοια της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, ένας Έλληνας επιχειρηματίας είχε ήδη διαβλέψει τις δυνατότητες ενός τέτοιου μοντέλου. Η ιδέα του αφορούσε την αξιοποίηση ιστορικών και πολυτελών ακινήτων για τη φιλοξενία τουριστών, προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία.

Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε χώρα στη Βουλγαρία, όπου ο επιχειρηματίας προχώρησε στην εκμετάλλευση ενός παλατιού. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια διορατικότητα και μια ικανότητα να αναγνωρίζει τις μελλοντικές τάσεις στον τουριστικό κλάδο, δημιουργώντας ένα είδος «Airbnb» σε μια εποχή που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο.

Το ρεπορτάζ του «Ταχυδρόμου» και η χρονολογία

Οι πληροφορίες για αυτή την πρωτοποριακή τουριστική δραστηριότητα προέρχονται από το τεύχος 30 του περιοδικού «Ταχυδρόμος», το οποίο κυκλοφόρησε το έτος 1989. Η τιμή του περιοδικού εκείνη την εποχή ήταν 350 δραχμές, ένα στοιχείο που παραπέμπει σε μια άλλη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Το σχετικό ρεπορτάζ, που υπογράφει η Τίνα Πολίτη, φέρει τον ιδιαίτερα προβοκατόρικο τίτλο «Ένας Έλληνας στις Παντόφλες του Τ. Ζίβκοφ». Ο τίτλος αυτός περιγράφεται ως τέτοιος που θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα και τίτλο για ένα κωμικό φιλμ νουάρ, υποδηλώνοντας το ασυνήθιστο και ενδεχομένως χιουμοριστικό ύφος της δημοσιογραφικής προσέγγισης.

Ανάκτορα και επαύλεις μετατρέπονται σε τουριστικά θέρετρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Ταχυδρόμου», το θερινό ανάκτορο του Βασιλιά, καθώς και η έπαυλη του Τ. Ζίβκοφ, ο οποίος υπήρξε πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, νοικιάζονταν σε τουρίστες. Η μετατροπή αυτών των ιστορικών και πολιτικά σημαντικών κατοικιών σε καταλύματα για επισκέπτες αποτελούσε ένα αξιοσημείωτο γεγονός για την εποχή.

Η πρακτική αυτή αφορούσε τη μετατροπή των ανακτόρων και των επαύλεων που ανήκαν σε πρώην βασιλείς και αργότερα σε κομμουνιστικούς ηγέτες, σε τουριστικά θέρετρα. Αυτό το μοντέλο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των πρώην ηγετών για τουριστικούς σκοπούς αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προσαρμογής και εκμετάλλευσης ιστορικών χώρων.

Το κόστος διαμονής και η σύνδεση με το σήμερα

Η διαμονή σε αυτά τα ιστορικά κτίρια προσφερόταν στους τουρίστες έναντι του ποσού των 150 δολαρίων. Αυτή η τιμή, δεδομένης της εποχής και του είδους του καταλύματος, αποτελεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό στοιχείο που αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Το μοτίβο της ενοικίασης πολυτελών ή ιστορικών κατοικιών σε τουρίστες έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα με τις σύγχρονες πρακτικές των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πηγή του ρεπορτάζ σημειώνει ότι το εν λόγω μοντέλο μοιάζει «κάπως γνώριμο», υποδηλώνοντας την προδρομική του φύση σε σχέση με τις σημερινές τάσεις.

Η τοποθεσία: Ευξείνογκράντ στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας

Το ταξίδι που περιγράφεται στο ρεπορτάζ του «Ταχυδρόμου» είχε μία και μοναδική στάση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία της Βουλγαρίας. Αυτή η τοποθεσία είναι το Ευξείνογκράντ, μια περιοχή που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Στο Ευξείνογκράντ, λοιπόν, ήταν όπου τα ανάκτορα και οι επαύλεις των πρώην βασιλέων και των κομμουνιστικών ηγετών μετατρέπονταν σε τουριστικά θέρετρα. Η επιλογή αυτής της παράκτιας περιοχής για την ανάπτυξη τέτοιων τουριστικών καταλυμάτων πιθανώς να συνδέεται με την ελκυστικότητα των ακτών της Μαύρης Θάλασσας για τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta