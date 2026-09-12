Φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη. Για την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει ενεργά στο έργο της κατάσβεσης.

Ενεργοποίηση του 112 και οδηγίες για τους κατοίκους

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από την υπηρεσία 112, το οποίο εστάλη στις 11:51 το πρωί. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους της περιοχής της Σκάλας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η οδηγία προς τους πολίτες είναι να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλειά τους.

Η αποστολή του μηνύματος του 112 αποτελεί ένα προληπτικό μέτρο, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι φλόγες δεν απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές ή σπίτια, ωστόσο η ετοιμότητα παραμένει επιτακτική.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων στην αγροτοδασική έκταση της Σκάλας. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για τον περιορισμό των φλογών. Τους επίγειους πυροσβέστες συνδράμει και μία ειδική ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η 2η ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν νερό και εξοπλισμό. Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες δίνουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία της περιοχής.

Η συνδρομή του Δήμου Αριστοτέλη

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σκάλα Χαλκιδικής, ενεργό ρόλο έχει αναλάβει και ο Δήμος Αριστοτέλη. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμει τις προσπάθειες του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας επιπλέον μέσα και πόρους. Ειδικότερα, ο Δήμος έχει διαθέσει υδροφόρες, οι οποίες ενισχύουν τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην παροχή νερού, ένα κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική σε περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών. Η παροχή υδροφόρων από τον Δήμο Αριστοτέλη συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πυροσβεστών, επιτρέποντάς τους να δράσουν πιο αποτελεσματικά και να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Η κατάσταση στην αγροτοδασική έκταση

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση, ένα είδος περιοχής που συνδυάζει καλλιεργήσιμες εκτάσεις με δασικές ζώνες, καθιστώντας την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ιδιαίτερα απαιτητική. Η φύση του εδάφους και η βλάστηση μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση των φλογών, ειδικά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρούν με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της πυρκαγιάς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Σκάλας Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Topontiki